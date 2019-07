La emotiva carta de Rocío a su amiga muerta tras sobrevivir a la persecución fatal de San Miguel del Monte

Rocío Quagliarello fue la única sobreviviente de la trágica persecución policial. La recordó en el día en que Camila López hubiese cumplido 14 años.

El pasado 20 de mayo se produjo la tragedia de San Miguel del Monte, en donde murieron cuatro jóvenes después de chocar contra un camión estacionado, luego de una persecución policial.

Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone, Aníbal Suárez y Camila López iban en el Fiat 147, junto a Rocío Quagliarello, única sobreviviente de la masacre.

El 20 de julio, Camila hubiese cumplido 14 años, y justo en el Día del Amigo, Rocío publicó una carta en La Garganta Poderosa en donde se despide de una de sus mejores amigas.

“Hoy veo todo extraño. En la memoria nadie muere pero no sabés cómo duele, no te imaginás la falta que me hacés y cómo me gustaría que estuvieses. Te extraño“, inicia la carta.

La carta completa de Rocío

Hoy veo todo extraño. En la memoria nadie muere pero no sabés cómo duele, no te imaginás la falta que me hacés y cómo me gustaría que estuvieses.

Te extraño.

Extraño tu voz, tu risa contagiosa, tus consejos, tu carácter muy fuerte, ese por el que tanto chocábamos. Extraño quedarnos largas horas a la madrugada mirando «Casi Ángeles», que ya la estoy terminando, pero sola. Extraño escuchar música haciéndonos las raperas que tan mal nos salía, jaja… Extraño nuestras tortas fritas duras, nuestros exprimidos de naranjas que nunca faltaban, nuestras noches de verano andando en bici, nuestras juntadas con los chicos, las vueltas por la plaza. Extraño sentarnos en cada esquina para robar wi-fi, nuestros mates en la vereda a cualquier hora, ir a lo de tu abuela cuando dormía para sacarle algo de comida.

Pero lo que más me duele es que voy a extrañar a mi compañera de banco, con la que siempre nos sentábamos al fondo, donde los profes nos retaban por reírnos tan fuerte, pero así y todo, nunca lograron separarnos.

Hoy, en el Día del Amigo y, por sobre todas las cosas, en tu cumpleaños 14, quiero mandar al cielo un abrazo fuerte, un tirón de oreja, una malteada que ya no será. Me consuela saber que estás en un lugar mejor, pero daría todo porque estés acá, deseo abrazarte y pasar el día con vos, como lo hacíamos 24-7.

Hermana del alma, prometo cuidar de tu mamá, mimarla y pasar tiempo con tus hermanos porque tu familia, que es la mía, nunca se abandona. Mandame fuerzas para seguir adelante, cuidanos y espero que estés riéndote con tu tía, que tanto extrañabas.

Te voy a recordar cada día, porque una amistad así nunca se olvida.

Te amo y te voy a amar siempre.

