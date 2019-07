Iniciaron trabajos de reparación en la exestación del tren de Posadas

La base del edificio de la Estación Vía Cultural de Posadas cedió ante las incidencias climáticas. El relleno de arena que se había cargado cuando trasladaron por completo el antiguo edificio perdió estabilidad por lo que se tuvo que recurrir a otro tipo de elemento, según informaron fuentes a Misiones Online. El servicio a turistas y residentes será suspendido hasta que culminen las obras.

La Estación Cultural de Posadas, conocido tradicionalmente como la ex estación del tren, permanecerá cerrada al público entre 9 meses y un año ante las filtraciones y desniveles ocasionado por las constantes lluvias.

Fuentes consultada por Misiones Online afirmaron que el suelo que sirve de base para la ex estación de tren de Posadas comenzó a ceder en los últimos días lo que motivó a que se deba recurrir al hormigón armado para tapar los huecos y evitar que se deteriore la estructura propiamente dicha.

Mónica Leyria, directora general de Administración y Control de la Estación informó que hace tres años levantaron un pedido ante las filtraciones de agua y desniveles en la infraestructura de la propiedad, que al inicio eran mínimas pero que fueron complicándose con el paso del tiempo.

“Tenemos cerrado al público, pero funcionamos desde el lado administrativo. Tenemos personal reducido (…) la licitación decía nueve meses pero se puede extender hasta un año de trabajo”.

La funcionaria precisó que la obra se registró desde la Dirección de Arquitectura, por lo que los aspectos técnicos de la misma, serán informados por las autoridades de dicho sector.

En ese sentido, Misiones Online trató de contactarse con el personal de la obra y con el arquitecto Juan Carlos Balsari, al que indicaron como director del proyecto, sin éxito.

En la mañana de este viernes, varios camiones hormigoneros tuvieron que ser apostados sobre la calle Coronel López (la paralela a la avenida Costanera, del lado de la ciudad) para comenzar a trabajar en el rellenado de la nueva base.

Según fuentes consultada por Misiones Online, hace unos años, cuando se trasladó el antiguo edificio de la estación de trenes, se decidió rellenar la base con arena. Para ello se trajo un barco arenero desde Rosario y que trabajó día y noche en el armado del terreno. Sobre esa arena, que en teoría sería un terreno firme, se volvió a armar la estructura de la ex estación que comenzó a ser utilizada como lugar de turismo para los posadeños y los visitantes.

En su momento el director de la Dirección de Arquitectura , Gunnar Krieger, había comentado que los daños no eran estructurales “en general no se evidencia los problemas porque en su construcción fue fundado sobre roca y después se lo rellenó con arena, eso es lo que se está perdiendo, fuera de eso no tiene ningún tipo de problema estructural”.

Problemas que no son recientes

En cuanto al estado de la ex Estación de Trenes, Gunnar Krieger había manifestado que este llamado a licitación en el 2018 tenía un carácter “más que nada preventivo”. No obstante, con el paso del tiempo todo indica que la situación empeoró.

El año pasado indicó “no se va a tocar nada en la fachada del edificio existente, sólo habrá reparaciones en el contrapiso y un poco de mantenimiento, se van a cambiar algunas canaletas que están deterioradas”, dijo.

SPM