EEUU: la Corte Suprema despeja el camino para que Trump pueda  construir el muro fronterizo

El máximo tribunal federal autorizó al presidente a utilizar USD 2.500 millones de los fondos del Pentágono para reforzar la frontera con México.

La Corte Suprema de EEUU dio un triunfo al presidente Donald Trump al permitir que su gobierno redireccione USD 2.500 millones, aprobados por el Congreso para el Pentágono, a la construcción de un muro en la frontera con México pese a que los legisladores negaron esa financiación.

El cuerpo de mayoría conservadora falló 5-4 para bloquear la decisión de un juez federal de California que impidió que el presidente republicano use ese dinero basándose en que el Congreso no había autorizado ese monto específicamente para el muro, un proyecto al que los demócratas y el Gobierno mexicano se oponen.

“Gran VICTORIA sobre el Muro. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la medida de un tribunal menor, permitiendo que el Muro en la Frontera Sur avance. Gran TRIUNFO para la Seguridad Fronteriza y el Estado de Derecho!”, tuiteó Trump minutos después de la decisión de la corte.

Una orden breve que explicó la decisión de la corte afirma que el gobierno “mostró con suficiencia” que los grupos que impugnaron la decisión no tenían fundamentos para presentar una demanda.

En una inusual decisión, Trump declaró el 15 de febrero una emergencia nacional en un intento por financiar el muro fronterizo sin la aprobación de los legisladores, una medida que los demócratas sostienen que excedió sus poderes bajo la Constitución de Estados Unidos y usurpó la autoridad del Congreso.

El gobierno ha dicho que planea redestinar USD 6.700 millones del Departamento de Defensa y el Tesoro a la construcción del muro bajo la declaración de emergencia luego de que no logró convencer al Congreso para que le diera el dinero, incluidos USD 2.500 millones de fondos para el Pentágono.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019