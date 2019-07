Caso Pérez Volpin: un técnico denunció que faltan páginas del informe sobre la endoscopia

Durante el juicio oral y público, el especialista electromecánico Juan Martín Chávez dijo que le entregó a La Trinidad 60 páginas pero en la causa sólo figuran 37.

El técnico electromecánico Juan Martín Chávez aseguró en el juicio que entregó un informe completo de los signos vitales que registró el aparato multiparamétrico desde que arrancó la endoscopía hasta que murió Débora Pérez Volpin, pero sólo una parte del mismo fue incorporado a la investigación judicial.

Chávez dijo que entregó un informe de más de 60 hojas al Director Médico del Sanatorio, Roberto Martingano, pero en la causa sólo figura desde la foja 37. El documento da cuenta del registro de los signos vitales de la periodista durante la operación en la que murió.

Esta declaración se suma a una serie de elementos que hablan de un posible trama de encubrimiento por parte de las autoridades de la Clínica de la Trinidad, que la familia de Débora denuncia desde el inicio del caso.

De acuerdo al informe impreso y al testimonio del técnico, faltan las primeras 36 hojas en el expediente. El primer registro del multiparamétrico que figura en la causa es de cuando la paciente ingresó en paro cardíaco. Es decir que falta la descripción de la actividad normal, cuando se inició la endoscopía a las 17 horas del 6 de febrero de 2018.

El tribunal también escuchó a Eduardo Cavallo, el director administrativo de la clínica la Trinidad y testigo del juicio, que insistió con que la conductora “tenía una patología previa” e hizo referencia a un cuadro de epilepsia. Mencionó también que la periodista se internó en la clínica entre tres o cuatro veces antes de la intervención fatal.

“Cuando hay que analizar a fondo para sacar conclusiones, una muy importante a saber es que la paciente tenía varias internaciones previas”, se quejó. La querella le preguntó si pese a esas patologías, la endoscopía estaba contraindicada: “No, al contrario, debía hacerse”, respondió el director del sanatorio.

Además, dijo que según supo de otros profesionales que la legisladora “tuvo una lesión muy pequeña en el esófago”. Cavallo defendió a la Trinidad en su declaración. “Como institución queremos que se sepa la verdad”, aseguró ante una pregunta del juez Javier Anzoátegui.

Este jueves, el abogado de la familia de Débora, Diego Pirota, se cruzó con el director de la clínica durante el debate oral y público. Roberto Martingano afirmó en su declaración que el endoscopio “funcionaba perfectamente” y que todas “las áreas de la clínica cumplieron los protocolos”.

Luego de la exposición de Martingano, la querella hizo una serie de cuestionamientos que dejaron “sin respuesta” al director de la clínica, según Pirota: “Le preguntamos qué medidas adoptó el centro médico para que una situación así no vuelva a repetirse y dijo que ninguna, porque entendieron que no hicieron nada mal. Es decir, él cree que hicieron todo bien, pero que no saben por qué pasó lo que pasó”.

