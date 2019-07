Conflicto con mototaxis en el puente: desde el Centro de Fronteras aseguran que “no se los trata mal, solamente buscan que cumplan las reglas”

El director del Centro de Frontera, Pablo Vande Rusten, se refirió al reclamo que realizan motoqueros de Paraguay quienes denuncian malos tratos y discriminación. Al respecto dijo que también son argentinos y aseguró que no hay malos tratos y que no quieren quitarle el trabajo, sino organizar. Indicó que buscan que no dejen a los pasajeros en el medio del viaducto porque está prohibido y otras cuestiones que marcó como irregulares y en la que asegura, están trabajando.

Pablo Vande Rusten. Radio República.

Este jueves, mototaxistas de Encarnación Paraguay cortaron la cabecera del puente que une con Posadas, del lado Paraguay. Denuncian malos tratos por parte de Aduana, Migraciones y Gendarmería. El director del Centro de Frontera, Pablo Vande Rusten, aseguró que están trabajando en reorganizar el tránsito del puente.

Sostuvo que lo que piden es que traigan a los pasajeros como corresponde, que hagan Migraciones y vuelvan a salir. “Estamos tratando de evitar que no infrinjan las leyes de tránsito, que no giren en U en el medio del puente, que no dejen a la gente a mitad del puente y lleguen caminando a los controles”, enumeró sobre las infracciones que dice se dan.

Contó además que se reunió con el gobierno de Paraguay y el cónsul y se comprometieron en poner más gente para que atiendan a los motoqueros. “Este tema lo solucionamos”, señaló y precisó que ahora tienen tres casillas exclusivas para motos.

Por otra partes reiteró que antes de fin de año estarían finalizadas las obras de ingreso al país, de esta manera de cuatro casillas que funcionan ahora, pasarían a entre diez y doce.