Uso medicinal del cannabis: advierten que adquirirlo por vías ilegales “no asegura la calidad y eficiencia del producto”

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, sostienen que el cannabis medicinal autorizado es aquel que es importado y que cuentan con determinados componentes, por lo que recomendaron no adquirir versiones diferentes que pueden atentar con la salud de los pacientes. Informaron que la provincia se unió a otras que buscan que la Argentina genere un cultivo a nivel nacional lo que abarataría los costos.

Marcelo Morante- Radio Provincia.

El uso del Cannabis en la medicina ha generado beneficios, pero también serias discusiones. No obstante, acceder a esta medicina no es fácil, por ello desde Nación cuentan con un programa para que los pacientes puedan conseguir este medicamento que no aplica a todos los casos.

Marcelo Morante, coordinador de la capacitación médica del Ministerio de Salud Pública de la Nación, reiteró que en Argentina la única forma de cannabis medicinal viene a través de aceite de consumo oral, que proviene del exterior y tiene un compuesto activo que excluye en la composición el producto psicoactivo.

Explicó que aunque la planta puede crecer habitualmente en diferentes zonas del país, en el caso de la medicina, se requieren que pasen ciertos procesos y condiciones para que el producto y flor sean eficientes.

Señaló que desde el Ministerio de Salud de la provincia plantearon la necesidad de cultivo nacional porque es un producto que se importa pero a veces es inaccesible porque el costo es en dólares.

Uso medicinal del cannabis

Como se sabe la Ley nacional 27.350 y se habilitó la investigación de cannabis para el uso medicinal, con potestad de hacerlo al INTA y al CONICET que también van a proveer el registro de pacientes y la posibilidad de producirlo desde el ámbito público.

Recordó que aunque la ANMAT está importando este aceite para casos de epilepsia refractaria, las farmacias no pueden comercializarla porque la Ley 23.737 prohíbe la distribución y portación de la cannabis.

Capacitación medica

Para lograr el conocimiento de este medicamento, se están generando distintas instancias desde la formación en las facultades de medicina, donde se les capacita sobre farmatología básica y que el alumno comience a entender el sistema andrógeno y terapéutica y también a través de telesalud se abordan seis provincias con sus hospitales de referencia y se llegan a los profesionales de diferentes áreas para que puedan responder con la demanda de los pacientes en los consultorios. Recordó que Misiones también está incluida en la jornada del 2019.

Otros usos

Resaltó que en la provincia participó de jornadas, en ese momento invitado por la Sociedad de toxicología. “Hablar de cannabis en Misiones muchas veces distiende un poco la percepción del riesgo que es el consumo de estas sustancias. En estas jornadas tampoco se debate la diferencia entre el uso medicinal y no medicinal de sustancias que es lo que ocasiona los temores”.

En relación al uso de este medicamento, afirmó que el programa autorizó el uso aceite de cannabis en un determinado uso para la epilepsia refractaria, que no responde a herramientas tradicionales y que lo ha definido en este diagnóstico, hasta que se descubran su incidencia en otras patologías.

“El cannabis medicinal es una definición muy clara en la medicina mundial y que un neurólogo o experto que pueda ser el encargado de indicarlo (…) usar cannabis porque me duele la rodilla, no es correcto y no está encuadrado en los conceptos de cannabis medicinal”.

