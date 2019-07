“Yo no quería que fuera a esa fiesta”, dijo la hermana de la marplatense que murió en España

Lourdes Moyano, hermana de la joven marplatense de 19 años que murió en Palma de Mallorca luego de consumir éxtasis dijo que “no quería que fuera a esa fiesta” y contó que no llegó a verla antes de que muriera en un hospital de Barcelona.

“No quería que fuera a esa fiesta, pero ella quería divertirse, y por una boludez le tocó morir de la peor forma”, aseguró la joven marplantense, con la voz entrecortada, al explicar las circunstancias que acabaron con la vida de su hermana, con la que vivía en España.

“No sé si se podía haber evitado su muerte, pero es importante que se investigue quién le dio la droga y si estaba adulterada. Le tocó a ella, pero le pudo haber pasado a cualquiera”, añadió Lourdes en diálogo con Télam.

“Llegamos y nos metimos en un gimnasio, también nos dijeron que había un club de hockey y nos anotamos para jugar. Hacíamos natación y trabajábamos en la playa. Teníamos un plan juntas, que era viajar”, rememoró el sueño truncado por la tragedia.

A Milagros le gustaban más las fiestas que a Lourdes, pero ella nunca se imaginó que su hermana podría perder la vida de una forma tan terrible, tras agonizar durante tres días luego de consumir presuntamente media pastilla de éxtasis adulterada con “veneno de ratas”.

“En Mar del Plata se sabe que en esas fiestas electrónicas hay mucha gente drogada, y acá se suponía que iba a ser lo mismo, no cambia mucho. A mí no me gustaba, y no quería que Milagros fuera, pero ella insistía”, dijo Lourdes, que aquel día recibió un llamado telefónico de una chica que estaba con su hermana y que le informó que Milagros había sido internada de urgencia, muy grave, tras sufrir un colapso.

Lourdes contó que tras llegar al hospital en Palma, en uno de los partes médicos le dijeron que parecía que la droga estaba adulterada y “hablaron de la posibilidad de un raticida”. “Los médicos dijeron que además de los síntomas de éxtasis, tenía muchos químicos en el cuerpo, y el hígado reventado”, subrayó.