La mujer amputada en Berazategui todavía no sabe que se equivocaron de pierna

Una de sus hijas dijo que “no se había dado el momento oportuno para explicárselo”. La jubilada fue traslada a una clínica en Quilmes.

Magdalena Leguizamón, la jubilada a la que le amputaron la pierna equivocada en el Nuevo Sanatorio Berazategui, todavía no sabe que fue víctima de mala praxis. Una de sus hijas explicó que la mujer de 66 años seguía muy ansiosa y que no habían encontrado el momento oportuno para ponerla al tanto. Tras el error del cirujano, la derivaron a una clínica en Quilmes.

“Ella todavía no está al tanto de lo que está pasando. No dio la oportunidad. Todavía no sé en qué momento lo vamos a hacer. Es algo que venimos conversando con mis hermanas”, explicó Claudia. Con su familia quieren esperar a qué esté más tranquila y evolucione bien.

La pesadilla para la jubilada empezó la semana pasada, cuando la internaron por un problema derivado de la diabetes. En una primera instancia, el médico que la atendió le amputó un dedo para parar la infección, pero luego avisó que debía amputarle la pierna derecha. Sin embargo, en el quirófano le cortó la izquierda. Nunca reconoció su error: los propios familiares fueron los que se dieron cuenta.

A raíz de este episodio, la paciente fue derivada a la Clínica CENI de Quilmes. Los profesionales de esta institución quieren evitar que pierda la pierna derecha. “Vamos a hacer lo imposible para salvar lo que todavía está”, recalcó Claudia.

Mientras tanto, la Justicia ya avanzó en la investigación. Por orden de la fiscal Karina Santolini de la UFI 7, el Nuevo Sanatorio Berazategui fue allanado y secuestraron la historia clínica de Leguizamón. A su vez, caratularon la causa como “lesiones culposas”.

Por su parte, desde el PAMI informaron que, preventivamente, suspendieron las cirugías traumatológicas programas en ese centro y aclararon que están a disposición de la familia.

(TN)