Vino a estudiar a Posadas, por la crisis comenzó a vender chipas y lo hace de una manera muy particular

Agustín Fernández es de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Llegó el año pasado a la provincia de Misiones para estudiar música, pero debido a la situación económica tuvo que abandonar sus estudios para dedicarse a la venta ambulante de chipas. Su particularidad es que lo hace vestido de traje, chaleco, corbata y zapatos de vestir.

“La forma de vestirme comenzó por un amigo de Buenos Aires que vendía vestido de traje. De a poco comencé a comprar los zapatos, pantalones, camisas, chalecos. Uno porque me gusta vestirme bien, pero también funciona como marketing porque desestructura ver un vendedor ambulante de traje. La gente lo acepto bien, muchos me felicitan, la mayoría dice ‘te compro porque estas vestido de esta forma ‘, les llama la atención”, explicó Fernández.

El joven conoció la provincia en el 2016 “me quede enamorado de esta ciudad, fue el lugar que decidí para hacer mi vida”. En el 2018 decidió radicarse, se inscribió en la Escuela de Música con la intención de iniciar una carrera universitaria. “Cuando vine, la situación económica no era la misma que ahora” indicó. El año pasado inició la tecnicatura en música y por cuestiones económicas no pudo seguir estudiando, “o trabajaba y me mantenía en esta ciudad o me tenía que volver a mi casa, con 4 o 5 horas de trabajo ya no alcanzaba”, expresó.

En junio comenzó con la venta ambulante de golosinas y chocolates en los colectivos, hasta que un día le ofrecieron vender chipas. “Fue un mundo nuevo para mi, con el paso de los días con ayudas de conocidos, que le tengo que agradecer mucho el apoyo. Mi vida cambió, yo ganaba muy poquito vendiendo golosinas y pasar a poder mantenerme y tener un ambiente laboral en 4 o 5 meses fue una revolución”.

“No me importa tener que suspender mi carrera un año para estabilizarme económicamente, pero yo me quiero quedar acá porque me gusta, me siento cómodo con la gente” indicó Fernández y aseguró que son muchos los jóvenes que tienen que trabajar para pagar cuotas de facultades, fotocopias o libros.

El joven generó su clientela fija “hace 6 meses que voy todos los días, charlo y ya lo siento parte. Uno va generando cierto vínculo. No son personas que te compran una vez y después no los ves nunca más, te cuentan hasta cosas personales”. Fernández lleva las chipas a quienes se lo soliciten dentro de la zona centro. Me mandan un mensaje y voy, como un delivery de chipas”. Su teléfono celular es 0376-154346003.