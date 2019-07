Se conoció el resultado del ADN de Raúl Taibo y su supuesta hija misionera

Hace un mes, Claudia Zucco se presentó en “Intrusos” y dijo que su madre le había contado que, tras un breve romance con el actor, había nacido ella.

“Una tarde voy a la casa de mi mamá cuando mi última hija tenía meses. Fui a visitarla, pasé a la cocina, cerró la puerta, me hizo sentar y me dijo: ‘Hoy te voy a contar quién es tu padre’. Era Raúl Taibo”, dijo Claudia Zucco un mes atrás, sentada en el living de Intrusos.

Oriunda de Misiones, la mujer de 47 años fue al programa de América y reveló que su madre había tenido una historia de amor con el actor, y que, fruto de aquel romance fugaz, había nacido ella. Un tanto desconcertado por la noticia -dijo no estar al tanto de nada-, el actor se ofreció en ese mismo momento a hacerse un estudio de ADN que determinara la filiación.

En las últimas horas se conocieron los resultados del análisis que ambos se realizaron: dio negativo. Según la letra de los estudios, “estos excluyen la existencia de un vínculo biológico de paternidad de Tignanelli, Raúl Jorge, respecto de Zucco, Claudia Elizabeth”.

El examen de ADN, adelantado esta tarde por el programa Confrontados, está firmado por el Dr. Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

“Determinación de vínculo de parentesco”, es el título del expediente solicitado mediante el cual se les tomaron a ambos muestras de ADN. Pero su análisis determinó la inexistencia de vínculo parental de parte de Taibo (tal su apellido artístico, el que heredó de su madre, la recordada Beatriz Taibo) para con Claudia.

Según aquel testimonio, la mujer de Zucco le había narrada que conoció a Taibo cuando era muy joven, y que de ese contacto -mantuvieron un affaire muy breve- nació ella, siendo así hija legítima del actor.

“Sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, siempre lo contaba. Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, él sabía de eso (el embarazo). En ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido, saliera. Cuando salió no lo vio más. Después lo buscó durante un año, pero no lo encontró”, le dijo aquel día Zucco a Jorge Rial.

Tras la aparición pública Claudia, Taibo accedió a realizarse el estudio de compatibilidad genética que arrojara el resultado real ante los dichos de la mujer, con quien concurrió a realizarse las muestras correspondientes.

Días más tarde, el actor confesó sus reparos: “Vi el programa muy conmocionado por esta señora, por su estado, por lo que pasó. Me puse en el lugar de ella… Tantos años creyendo algo así… Entonces acepté que le dieran mi número de teléfono”. Además, aseguro que la historia que contaba Claudia le parecía “rarísima”.

Cuando fueron a realizarse el ADN, Taibo y Zucco estuvieron frente a frente por primera vez. Hubo un encuentro amistoso, un abrazo, palabras fraternales. Pero los resultados que acaban de conocerse niegan cualquier tipo de filiación entre ambos.

