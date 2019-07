Safrán aseguró que Misiones debería recibir una reparación histórica que “duplique o triplique la Coparticipación que recibe”

El ministro de Hacienda reiteró además la necesidad de contar con un bloque Misionerista fuerte con la elección de los cuatro diputados nacionales de la Renovación, para hacer el trabajo político en el Congreso que logre la reivindicación económica que merece la provincia. Destacó el logro de la recuperación de las regalías de Yacyretá. Negó que la provincia reciba más fondos con el Gobierno de Macri y destacó los programas “Ahora”, que incentivan el consumo.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, argumentó, con números, la necesidad que tiene la provincia de plantear ante la Nación una reparación histórica que incremente la cantidad de fondos que llegan en forma de coparticipación y juzgó imprescindible la presencia de los cuatro precandidatos a diputados nacionales que el Frente Renovador de la Concordia presentará en las elecciones de este año, en el Congreso de la Nación. “Misiones viene padeciendo hace más de 30 años una Coparticipación injusta que se ha acentuado en los últimos años donde la provincia ha crecido mucho y se quedó con un coeficiente de Coparticipación desactualizado que no se corresponde con la riqueza, la renta y los ingresos y el valor agregado que hoy genera Misiones en comparación con el resto del país”, analizó.

El funcionario refirió que sacando las cuatro provincias centrales del país, entre las que mencionó a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, Misiones es el distrito que menos coparticipación percibe per cápita. “Después del país central que es el más rico y que tiene mucha actividad privada productiva. Misiones también tiene mucha actividad privada productiva pero estructuralmente somos una provincia pobre como todas las provincias del norte argentino, agravado por una Coparticipación que ha quedado injustamente desactualizada”, agregó el funcionario.

En ese sentido, Safrán recordó que Misiones es la octava economía del país y que va camino a convertirse en la séptima y que además es la primera del norte argentino, por ser la que más produce y mayor valor agregado genera. “Pero tenemos este freno que es los pocos ingresos que recibimos de Coparticipación Federal. Como vemos que es muy difícil modificar la ley de Coparticipación porque requiere un acurdo unánime de todas las provincias, lo que parece mas razonable, y lo ha manifestado el conductor de la Renovación (Carlos Rovira) y se lo ha manifestado a precandidatos a presidente que hoy están visitando la provincia, es plantear una compensación a través de una reparación histórica que se da a través de una ley del Congreso de la Nación que no requiere unanimidad, sino mayoría para reparar a la provincia de Misiones”, añadió.

En este marco es donde Safrán pidió al misionero su voto para la lista que encabeza Diego Sartori, donde se encuentran además Ivonne Aquino, Néstor Pitana y Graciela Leyes, quienes sumados a los legisladores que tienen todavía dos años de mandato, Ricardo Wellbach y Flavia Morales, puedan constituir un bloque fuerte para impulsar la reparación. “El Congreso el año que viene va tener un escenario sin mayorías, todo indica que en las elecciones generales ningún partido va tener mayoría propia con lo cual los bloques provinciales como la Renovación van a tener mucho peso a la hora de darle gobernabilidad al presidente electo, por eso es importante que los cuatro candidatos a diputados nacionales que hoy tiene la Renovación puedan ser electos e ingresen al Congreso para sumarse a los dos que van a quedar, Ricardo Wellbach y Flavia Morales, hagan un bloque fuerte para hacer todo este trabajo político del reclamo de esta compensación”, advirtió el contador público y recordó que el trabajo que se espera desde el gobierno provincial es algo parecido a lo que pasó con las regalías de Yacyretá. “Este logro que ha tenido la provincia, es también producto de las gestiones que se han hecho desde el ministerio de Energía de la provincia y también desde Hacienda, pero también un buen trabajo de nuestros diputados nacionales, en especial de Wellbach”, remarcó.

Safrán estimó que una reparación histórica para la provincia sería, como mínimo, duplicar el monto que percibe hasta ahora. “Estamos hablando de por lo menos duplicar o triplicar el monto actual de coparticipación para llevarlos a un volumen que sea razonable con lo que hoy produce y genera Misiones. Hoy nuestros datos muestran que por cada 3 pesos que Misiones genera produce y permite que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaude, solamente vuelve 1. Estos datos están corroborados en función de información propia que elabora la provincia con la misma información de Rentas”, reveló.

En este punto, Safrán respondió las críticas vertidas por el diputado nacional de Cambiemos, Luis Pastori, quien afirma que los datos que revela la provincia no son reales. “Esto contrasta con algunas declaraciones del diputado nacional Luis Pastori que dice que no son ciertos. Entiendo que Pastori toma la información de la AFIP y esto da lugar a interpretaciones erróneas porque una empresa que tenga su casa matriz en Capital Federal y una sucursal en Misiones, para la AFIP, esa empresa declara todo en Buenos Aires”, afirmó e insistió que los números fueron informados por la Dirección General de Rentas y corroborados por el ministerio a su cargo. “Esta información que surge de Rentas nosotros la hemos trabajado y está comprobado que es así. Muchos hablan de que estamos recibiendo mayores ingresos, ya sea por Coparticipación o por remesas, la verdad es que no es así. En lo que va del año la Coparticipación en Misiones está viniendo entre 8 y 10 ´puntos por debajo de la inflación. Es un dato preocupante porque quiere decir que los recursos alcanzan cada vez menos para cubrir las necesidades de funcionamiento del Estado”, señaló.

Menos fondos

Safrán reveló que en lo que va del año, el gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no está enviando los fondos por el financiamiento al déficit delas cajas previsionales provinciales. “No envía con el argumento de que la provincia no envía la información cuando en realidad el IPS mandó la información y los archivos volvieron rebotados por información incorrecta pero ya el IPS ha enviado como 500 veces la información y siempre ha sido rechazado y ya vamos por 7 meses del año y todavía no hemos recibido el dinero. Lamentablemente tenemos que afrontar este faltante con recursos propios y a esto hay que sumarle también la caída de envío de fondos para obras. Ya el año pasado hubo una importante caída de fondos para obras de vialidad, de viviendas, de programas de hábitat, este año volvió a caer no solamente en términos reales sino también nominales. Menos montos que el año pasado”, lamentó.

En ese sentido Safrán reveló la cantidad de fondos que Misiones dejó de percibir. “En lo que es Coparticipación en estos primeros seis meses estimamos que son 1.500 millones de pesos menos que la provincia dejo de recibir por estos 8 puntos menos de Coparticipación en términos reales. Y en términos del ANSES en estos meses son 300 millones de pesos que no han venido y en cuanto al envío de fondos para obras estamos hablando cerca de 2.500 millones de pesos”, afirmó.

Programas Ahora

“Hoy hay más de 15 programas que están en ejecución, el último que lanzamos fue el Ahora Carne. Hubo buena repercusión y estamos promocionando la adhesión de comercios. Los programas Ahora tienen muy buen resultado en cuanto a que los sectores involucrados todos manifiestan que esos días de promoción las ventas repuntan. Se logra que las familias consigan mejores precios, esos comercios venden más y con eso cuidamos las fuentes de trabajo. Y lo que es más importante circula un humor económico positivo. Cuando la población tiene un humor económico pesimista derrapamos”.

Economía futura

“Lo que se está viendo ahora es un pequeño veranito económico porque el gobierno nacional comenzó a tomar algunas medidas más pro activas como el Ahora 12 que permite comprar en cuotas a una baja tasa de interés. El tema de venta de automóviles, si bien no se recuperaron con este programa se ha permitido mantener las ventas o que por lo menos no sigan cayendo. Creo que ahora hay un plan de muy corto plazo que es tratar de que la economía se recupere un poquito o que se sienta una leve mejoría. Después de las elecciones no sé, va ser muy difícil ver lo que va pasar, creo que si no hay una variable que muestre una recuperación de fondo, de vuelta la economía va terminar en recesión. Y el año que viene, ya todos los economistas vaticinan que el gobierno que venga tendrá que trabajar en alguna reestructuración de los vencimientos de la deuda”.

PASO

“Creo que la Renovación ha planteado una estrategia coherente con lo que ha venido manifestando en todo este tiempo. Reivindicar el misionerismo, esto de la boleta corta de llevar candidatos que vayan a defender los intereses de Misiones y no que vayan a votar por un mandato partidario tal vez en contra de la provincia. Tenemos la necesidad de tener realmente legisladores que cuando tengan que votar por Misiones lo hagan priorizando la provincia por sobre el partido”.

SGF