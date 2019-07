Horror: transmitió su suicidio por Facebook Live luego de que su exnovia se comprometiera con otro

RELACIONADAS Investigan aparente suicidio de un policía retirado en Posadas

El joven le pidió a la Policía de la India que no abra una investigación. Además, solicitó que donaran sus órganos.

Una familia en la India vivió un episodio dramático: a sus celulares llegó la notificación de que un familiar haría una trasmisión en vivo en Facebook. Era Shyam Sikarwar, de 22 años, justo en antes de ahorcarse en un tempo de Raibha, en Agra, al norte del país.

Luego de que se enterara de que su exnovia se comprometió con otro, el joven indio decidió suicidarse y transmitirlo todo en vivo. El trágico hecho fue visto por sus familiares y también por sus contactos de la red social.

El chico también dejó una nota en la que explicó su decisión y solicitó que donaran sus órganos. Según dejó por escrito, no soportaba la idea de que su ex se casara con otro. “El estrés de perderla me afectó tanto que hasta perdí mi trabajo”, escribió. En la trasmisión, Sikarwar también le pidió a la Policía que no abriera una investigación.

Fuente: TN