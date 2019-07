Cesino recordó que Misiones está adherida a ley nacional de abordaje del transtorno del espectro autista y el IPS garantiza el tratamiento

El diputado provincial Martín Cesino comentó que el año pasado “una de las 11 leyes que sancionamos en Salud tiene que ver con la adhesión de la provincia de Misiones a la Ley Nacional 27043 de atención integral del paciente con Trastorno del Espectro Autista” que, explicó, “es un trastorno muy complejo que tiene que ver con el neuro desarrollo del Sistema Nervioso Central que en Argentina se calcula que hay casi 800 mil niños con este trastorno”.

Martín Cesino (Radio Libertad)

Generalmente se manifiesta entre el año y los tres años de edad, no se diagnostica por análisis de sangre ni radiografía, ni por estudios de alta complejidad si no “a partir muchas veces de los mismos padres, cuando ven que los chiquitos no tienen relación con sus pares, no juegan con otros chicos, no prestan atención cuando se los llama por su nombre, no tienen empatía con la comunicación o relación social, o la maestra en la incorporación del niño en la salita de 3 años. También puede diagnosticarse a partir de que los chicos vana la escuela y la misma maestra del nivel inicial ve que hay ese tipo de trastorno de los chicos con respecto a la relación interpersonal o que no juegan o conductas repetitivas”, explicó Cesino desde su profesión de médico en una charla telefónica con Radio Libertad .

Agregó el diputado provincial que desde la Cámara de Representantes a partir de esta adhesión a la Ley Nacional se garantiza que estos pacientes tengan el tratamiento al cien por ciento “tanto el Ministerio de Salud Pública de la provincia, como también nuestra obra social provincial el IPS como también toda obra social o prepaga cuando así lo requiera una mamá con un niño con este trastorno”, para destacar que esto no sólo afecta a los niños sino toda la vida porque “uno hace el diagnóstico temprano pero es un trastorno que va a durar en la adolescencia e inclusive en la etapa adulta de la vida, por eso la ley garantiza que toda persona tenga acceso al diagnóstico temprano, al tratamiento, como también a la atención por parte de un equipo mulitidisciplinario porque el que hace el diagnostico generalmente es el medico neurólogo , pero participan psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales”.

Cesino precisó que la obra social provincial, “tiene más de 70 niños con esta problemática de TEA y hace una cobertura prácticamente del cien por ciento, además es una de las únicas obras sociales en el país que tiene los docentes que acompañan a los chicos que presentan este trastorno”.

Por último comentó que también en el Hospital de Pediatría “tenemos la oficina de asesoramiento que está abierta a la mañana para asesorar a todo aquel padre o madre que tenga dudas o quiera hablar con algún profesional para confirmar o descartar un TEA”.

