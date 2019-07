Empresarios de media distancia amenazan con parar el servicio si no compensan las paritarias con un 40% de aumento

Desde la cámara que los nuclea insistieron con un aumento de tarifas o más compensaciones. “Si seguimos así, creemos que a fines de agosto o septiembre el transporte va estar paralizado”, se quejó Juan Manuel Fouce y denunció que el acuerdo con la UTA “no fue firmado por ninguna cámara empresaria”.

Los empresarios del transporte de media distancia de Misiones amenazaron con parar el servicio en la provincia si es que el gobierno no ofrece alguna compensación por el incremento salarial que deben ofrecer a sus empleados luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación resolviera por la positiva la aplicabilidad de un incremento, según ellos, de manera unilateral.

“Hoy por hoy el transporte de media distancia trabaja a pérdida, esto sería incrementar aún más la crisis que de alguna u otra maneja se tendría que resolver, si no es con un aumento de tarifas, se va resolver con el paro del servicio del transporte de pasajeros”, aseguró Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caetamp).

Juan Manuel Fouce en Radio Libertad

El empresario aseguró que este lunes presentó una nota ante la subsecretaría de Transportes de Misiones para reclamar una compensación del 40% y afirmó que en los últimos años el sector no tuvo un incremento de tarifas acorde al nivel de la inflación que afecta a toda la economía del país. “Tenemos una tarifa muy desfasada. Con el ingreso de la línea al servicio no se llega a pagar ni el combustible. Es una realidad que los salarios son bajos pero los costos del transporte son en dólares. En diciembre el precio del combustible era de 10 pesos por litro y hoy está en 50 pesos. Si seguimos así creemos que a fines de agosto o septiembre se va parar”, advirtió.

Fouce además dijo que desconoce por qué la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro de 48 horas de la semana pasada, convocado desde la Nación y aseguró que “ninguna cámara firmó un acuerdo”.

Fouce se quejó de la decisión de la secretaría de Trabajo, porque no se firmó con el acuerdo de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), aunque aclaró que esa entidad no representa a los empresarios misioneros debido a que la Caetamp no está adherida. De igual modo, la resolución nacional es vinculante para todo el país, es decir que se debe respetar y cumplir en todos los distritos.

“Es discutible y apelable la medida de la secretaria que autorizó un incremento del 20% y un no remunerativo de 16 mil pesos. Ese incremento no es posible costear hoy por el transporte de media distancia de Misiones, lo sabe también Nación, no hay fondos para poder solventar este incremento, es una realidad de todo el país”, agregó Fouce.