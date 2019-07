Ricardo Welbach: “creemos que debemos recibir una reivindicación económica de Nación para que los misioneros podamos auto determinarnos”

El diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia, Ricardo Welbach habló de las elecciones que se aproximan, donde se elegirá a cuatro diputados nacionales que representen a Misiones, y al Presidente por los próximos cuatro años. Insistió en la necesidad de un fondo de reparación para la provincia, que permita la inversión en infraestructura, educación y salud, sin tener de depender del gobierno nacional, ante la deficiente e injusta coparticipación que recibe la provincia.

“En octubre también elegimos al gobierno nacional en los diputados, ya que si bien unos son legislativos y otro ejecutivo, los dos definitivamente son gobierno y por tanto el trabajo de los diputados es importante, porque también es gestión de gobierno, y más si trabajan en una idea de los misioneros que es cuidar que la prioridad sea siempre la provincia. Ya que muchas veces nos ha pasado que los legisladores de Misiones se integran a un bloque nacional y responden a los intereses de ese partido nacional, y nosotros tenemos un espacio que busca representación directa, que nuestros legisladores deban rendir cuentas en Misiones y no a otros espacios” argumentó a favor de los candidatos que presenta en boleta corta la Renovación.

Welbach explicó que la Renovación y sus representantes, exigen que las provincias estén incluidas en la idea de gobierno nacional. “Los gobernadores deben sentarse a la mesa del Presidente que venga. Ya no va más que una sola persona y su gabinete con una sola mirada sigan resolviendo desde la centralidad, toda la política nacional”.

Según el legislador, si los misioneros comprometen a sus diputados con la gestión nacional, también el Presidente se debe sentar a la mesa y discutir junto a los que gobiernan, que son los 24 gobernadores, las cosas que nos hacen falta a las provincias y que son postergaciones históricas.

¿Da lo mismo al gobierno provincial que gane un presidente u otro?

“No da lo mismo, lo que queremos es que cualquiera que venga nos escuche, y queremos que definitivamente nuestro aporte tenga impacto en los espacios de toma de decisiones. Creemos que aquel que no responda o no le interese los temas de Misiones, así sea el más o menos taquillero, no nos interesa” definió.

En ese sentido recordó que desde el gobierno provincial se habló con todos los candidatos a Presidente y se les planteó dos cosas: “lo importante de que estén sentados los gobernadores en la mesa de decisión, y la reivindicación histórica desde lo económico. Porque siempre nos plantean que la coparticipación es muy difícil discutirla y mientras tanto nosotros nos estamos empobreciendo. Y cuando se trata de pobreza y cuestiones históricas de marginalidad, no podemos esperar. Ni tampoco con la salud, educación, seguridad y la actividad económica”.

Welbach, insistió en que se necesita una toma de decisión valiosa en este momento y que son tres o cuatro provincias las que están en esta situación. “Cuando se formuló la ley de coparticipación teníamos 500 mil habitantes y hoy tenemos un millón 200 mil. Y nuestro movimiento económico está en la octava posición en el país, pero recibimos coparticipación como si fuéramos la economía número ventidós. Por eso creemos que debemos recibir una reivindicación económica para que los misioneros podamos auto determinarnos. Para que podamos invertir nosotros mismos en la educación, y la infraestructura”.

Por último, dijo que lo que hoy sucede es que si los legisladores de Misiones no acuerdan con el gobierno nacional, cada vez que hay que votar algo, no se logran cosas para la provincia. “Ese nivel extorsivo no nos parece que tengamos que vivir las provincias”.

Ricardo Welbach – Radio Libertad

GP