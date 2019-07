Primer evento de “Marcha Nórdica” en Posadas: ¿Qué beneficios trae este deporte ideal para personas mayores?

En la tarde del domingo se realizó en Posadas el primer evento de Marcha Nórdica, un deporte de resistencia que se practica al aire libre y que consiste en caminar con la ayuda e impulso de bastones similares a los utilizados en el esquí. Esta disciplina, si bien es practicada por hombres y mujeres de todas las edades, es una de las principales elecciones de las personas mayores, dado que contribuye al sistema circulatorio y arterial, con una práctica de baja intensidad.

El evento contó con la participación de más de 84 deportistas miembros de de la Escuela Argentina de Marcha Nórdica y fue organizada por los primeros instructores del nordeste argentino, los posadeños Conny Worbach y Carlos Urrutia. Además contó con la presencia del director y fundador de este organismo en la Argentina, el profesor Gustavo Iriart.

Inició a las 15 hs en la cascada artificial de la Costanera, y los participantes marcharon hasta El Brete donde se llevó a cabo una clase exhibición y demostraciones de las diferentes formas de trabajo y entrenamiento de la disciplina.

A diferencia de la caminata común, la marcha nórdica utiliza bastones que cumplen una función de empuje activando una gran cantidad de músculos (con el tren inferior solo se ocupa el 30% de los músculos, al incorporar el tren superior se utiliza hasta el 90%), aumentando prácticamente al doble el gasto energético.

“Contribuye al sistema circulatorio porque estamos activando un montón de músculos, estamos abriendo y cerrando la mano a cada paso, eso hace que se cree un bombeo de sangre constante, y la pisada es diferente a los que es la pisada de la caminata natural, es talón, planta, punta, y eso beneficia al retorno venoso. A nivel articulaciones, el uso del bastón hace que llegue el bastón antes que el pie entonces suaviza la pisada y hace que sea con menor impacto”, explicó Gustavo Iriart.

La actividad llegó a Posadas el año antepasado, cuando el profesor de tenis Carlos Urrutia comenzó a tener problemas de artrosis por el impacto articular acumulado. A partir de allí su esposa y kinesióloga Conny Worbach comenzó a buscar alguna disciplina alternativa que pueda contribuir a su estado de salud. “Es una de las actividades más completas que existe. Desde octubre del año pasado la comenzamos a practicar con otras personas y he notado una remisión en dolores de columnas, cadera, rodilla, problemas de circulación”, expresó Worbach.

La marcha nórdica nace en Finlandia cuando los deportistas que practicaban esquí de fondo no tenían donde entrenar en verano. A la Argentina llegó hace 8 años de la mano de Iriart, como un deporte que se practica únicamente con el objetivo de mejorar las condiciones de salud. Sin embargo, en países de Europa como España e Italia, existen competencias nacionales de la disciplina.

Otro de los grandes beneficios de la marcha nórdica es que se la practica al aire libre y en contacto con otras personas. “Podemos recorrer lugares que habitualmente no iríamos. Hacemos caminata por médanos, por sierras. Es una especie de turismo activo, no vamos a un lugar solo a sacarnos una foto si no que lo recorremos”, indicó Iriart.

En Posadas los instructores brindan clase de lunes a viernes en tres horarios: 8, 15 y 18 hs. Quienes estén interesados pueden comunicarse al Facebook Marcha Nórdica Posadas o a los teléfonos 3764731810 o 3764560358.

JP