Análisis semanal: las presidenciales avanzan hacia las PASO mientras el misionerismo defiende el voto propio con su boleta corta

A tres semanas de las PASO los encuestadores coinciden en que los sondeos dan un empate técnico entre el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio con un porcentaje que oscila de 40 a 45 por ciento con una tercera fuerza que anda por estos días entre un 7 a 10 por ciento de intención de voto, con la coincidencia de que en todas las fórmula Fernández-Fernández aparece en primer lugar con una diferencia a favor de entre 4 y 8 puntos porcentuales. Estos datos se dan como resultado de sondeos realizados en provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con un universo de casos exiguo con los que después hacen proyecciones y se obtiene un número con un margen de error que se cuidan muy bien quienes realizan los sondeos de destacar.

Lo que no dicen, porque son reacios a participar de encuestas, es el porcentaje de indecisos que hasta donde se sabe pueden dar esos tres o cuatro puntos de diferencia que pueden definir la elección hacia uno u otro lado, pero eso pasará recién en las generales, en las paso tienen la oportunidad de votar por quienes consideran será su opción donde se anotan Roberto Lavagna, José Luis Espert y Gómez Centurión.

También es cierto que este empate técnico de las encuestas es la foto de hoy, faltan tres semanas para las paso y más de un mes y medio para la primera vuelta y se sabe que en política y más en este contexto económico y social de alta volatilidad si se mueve cualquiera de las variables financieras puede variar la intención de voto y hacer que una de las fórmulas suba en detrimento de la otra, porque es lo que está pasando entre las duplas Macro-Pichetto y Fernández-Fernández.

El panorama económico de destacó por una fuerte intervención del BCRA con los contratos a futuro del dólar con lo que consiguieron mantener la cotización de la moneda norteamericana en los valores que consideran aceptable en el contexto electoral que genera incertidumbre en los mercados, al menos hasta las PASO que, como sostienen muchos analistas, es la verdadera encuesta para ver el piso de aceptación de los aspirantes a ocupar la Casa Rosada en los próximos cuatro años.

Para el economista Orlando Ferreres el precio del billete estadounidense “está atrasado aproximadamente en 10 pesos, respecto de la paridad teórica, que lo ubica en un nivel de54 pesos”, consignó Télam. Agregó que esta situación de “atraso” tiene que ver con la “oferta de dólares de las exportadoras por las ventas de maíz y soja que “va a durar un tiempo y cuando ya no tenga tanta influencia va a venir una recuperación gradual”.

Por su parte José Siaba Serrate señaló que el año pasado el dólar “se adelantó por la crisis” y que “este año se planchó y la inflación apunta a estar en el orden del 40%”. En su opinión “el dólar no está atrasado, pero está claro que hay un tipo de cambio nominal que se está atrasando”. “Las PASO pueden descomprimir la situación”, apuntó en referencia a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 11 de agosto próximo. Aclaró además que el Gobierno obtuvo “flexibilidad para intervenir y eso te permitió acumular posiciones a futuro” y sostuvo que “toda la política está orientada a tener el tipo de cambio estable hasta las distintas fechas electorales, mientras haga falta”.

Desde otra escuela económica, Candelaria Botto consideró que “más que atrasado diría que el dólar esta sostenido con una tasa de interés real alta y la subasta de US$ 60 millones diarios”. Explicó que “si bien hay una estabilidad cambiaria desde que se comunicó la autorización del FMI” para la intervención del BCRA en el mercado local “desde el viernes hay presiones al alza en la cotización verde que obligaron al Central a presionar en el mercado de dólar futuro”: Botto no ve “posibilidades de corridas por el poder de fuego de Sandleris para intervenir pero sí creo que se cortó la tendencia a la baja y que de cara a las PASO podemos esperar un dólar acercándose a los 45 pesos”.

Para Victor Beker, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, la cotización del dólar “está en el mismo nivel que en diciembre del año 2015, tras el levantamiento del cepo, uno de los pocos momentos en que el mercado operó con absoluta libertad”. Aseguró que “ahora no hay ningún aplazo” y explicó que la igualdad de nivel con diciembre del 2015, no se refiere a la cotización en sí sino al valor tras aplicar inflación al tipo de cambio nominal. “Es difícil de pronosticar -la evolución del tipo de cambio- porque en gran medida la demanda de dólares está muy condicionada por las expectativas electorales” de modo que “más que los fundamentos económicos lo que está incidiendo significativamente es la expectativa o el riesgo político”.

También se dio a conocer esta semana el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que para el mes de junio, según el INDEC, fue de 2.7 por ciento respecto al mes anterior, marcando un leve descenso comparado con mayo que alegró al equipo económico del Gobierno, aunque con un acumulado de 55.8 anual muy lejano a la meta del 40% estimado en el Presupuesto, cuando aún faltan cinco meses para fin de año en los que se estima en una visión muy optimista que estará en un promedio del 2 por ciento mensual .

En este escenario, en el primer trimestre del año el desempleo llegó al 10,1% de acuerdo a lo comunicado por el INDEC el mes pasado al dar a conocer las cifras sobre la situación del trabajo en el país. Sin embargo el dato se vuelve más preocupante al añadirle los aumentos en las tasas de subocupación demandante que creció a 8,4%, la de ocupados demandantes de empleo que subió hasta el 9,1 % y la tasa de sobre ocupados que llegó al 25,1%. De esta manera, el último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano concluye que el 52,7% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. Además el estudio informó que del total de asalariados un 35 por ciento no registra descuento jubilatorio.

En el ámbito político, además de recordarse el 25 aniversario del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde ésa comunidad volvió a clamar por justicia y el gobierno, en sintonía con la postura del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, declaró por decreto como terrorista a la agrupación libanesa Hezbollah que cayó bien entre quienes esperan alguna respuesta después de 25 años de deambular por un laberinto judicial donde solo se logró establecer una trama de encubrimientos que impidió avanzar hacia un esclarecimiento del más grave atentado realizado en suelo argentino.

En otro orden, generó polémica el anuncio realizado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich sobre la creación del denominado Servicio Cívico Voluntario en Valores, para jóvenes de entre 16 y 21 años en el ámbito de la Gendarmería Nacional, una fuerza que de acuerdo a las voces críticas que se alzaron no está preparada para este tipo de actividades ni cuenta con la infraestructura para llevarlo adelante, además de revivir el recuerdo del derogado Servicio Militar Obligatorio, conocido popularmente como “colimba” por aquello de Corra, Limpie, Barra, que era en definitiva los que hacían los llamados conscriptos en los cuarteles del Ejército, la Armada y Aeronáutica donde el maltrato era moneda corriente.

Un hecho positivo es que una comisión bicameral del Congreso de la Nación haya llegado a una conclusión en un tiempo relativamente aceptable, cosa poco frecuente en las comisiones parlamentarias. El jueves, esta comisión dio a conocer sus conclusiones sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan. El informe de la bicameral no deja bien parado al ministro de Defensa Oscar Aguad y el Gobierno nacional, además de marcar responsabilidades en los altos mandos de la Armada. Si bien lo hicieron en disconformidad en la parte donde de objeta la actuación institucional del ministro Aguad, los legisladores pertenecientes a Cambiemos firmaron el informe como el resto de los legisladores integrantes de la comisión.

Para cerrar la semana, en la que se realizó en Santa Fé la intrascendente reunión de presidentes del Mercosur y países asociados como Bolivia y Chile, donde Argentina pasó la presidencia pro tempore a Brasil, el viernes aterrizó en Buenos Aires el secretario de Estado de Donald Trump, el ex jefe de la CIA Mike Pompeo, para participar de la reunión de cancilleres del MERCOSUR y pedir que los demás países de América del Sur adhieran al temerario decreto de Maurios Macri, declarando a Hezbollah como agrupación terrorista, solicitud fuertemente rechazada por los países europeos que no están dispuestos a comprar conflictos ajenos con medio oriente ni acceder a los caprichos del presidente norteamericano.

Ser docentes del voto propio

“Tenemos que ser docentes de nuestro voto” dijo el vicegobernador y gobernador electo, Oscar Herrera Aguad, en un acto que compartió el viernes en Wanda con los candidatos a diputados nacionales Diego Sartori, Ivonne Aquino, Benilda Dammer y Néstor Pitana, este último en su primera presentación pública como candidato a diputado provincial integrando la lista del Frente Renovador de la Concordia.

“Estoy ante los verdaderos dueños del medio millón de votos que tenemos hoy. Comparto con ustedes la responsabilidad de defender en las urnas lo logrado el 2 de junio. Sabemos que contamos con ustedes para defender la boleta inteligente del Frente Renovador”, aseguró Herrera Ahuad.

Convocó además a los intendentes, candidatos y militantes presentes a trabajar fuerte para que los cuatro diputados nacionales que se elijan en agosto sean del Frente Renovador. “El pueblo nos eligió y nos debe seguir eligiendo, porque estamos cerca, porque no vamos a depender de una orden de la Nación para tomar decisiones, somos autónomos, somos una provincia libre que toma sus decisiones políticas y da ejemplo de ello” para agregar que “tenemos que ser docentes de nuestro voto, enseñar nuestro voto a todos los misioneros”.

Herrera Ahuad advirtió que la situación a nivel nacional es difícil y “vamos a necesitar a los cuatro diputados de nuestro espacio para consensuar políticas públicas en beneficio de nuestra comunidad”.

La insistencia de Herrera Ahuad en priorizar lo local responde a una lectura del escenario político que realizó el misionerismo, donde se entiende que la política nacional no despierta entusiasmo en la gente porque todos saben que gane quien gane la presidencia la crisis económica es tan profunda que permanecerá por muchos años más, coincidiendo en este análisis con los dirigentes de proyección nacional que esta semana visitaron la provincia.

El economista Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía y de Defensa de la presidencia de Fernando de la Rúa y el también ex ministro de la Alianza, actual vicepresidente del Comité Nacional la UCR e integrante de la coalición gobernante, Federico Storani, quienes en sendas entrevistas con Misiones On Line, coincidieron en destacar que, “gane quien gane, la va a tener muy difícil”, respecto a las dos fórmulas presidenciales que encabezan, hasta hoy, las intenciones de voto dado el contexto económico adverso en un escenario de recesión con alta inflación y un desmesurado endeudamiento externo.

Si continúa Macri en un nuevo período al frente del Ejecutivo nacional, no se dará el crecimiento prometido como no courrió en estos cuatro años. Tampoco se solucionarán los problemas si gana el dúo de los Fernández o la tercera opción que encabeza, como una opción a la polarización que se da hasta este momento Roberto Lavagna. La situación económica de Argentina es más difícil que en 2001 donde las condiciones internacionales no están tan favorables para la recuperación como se dio en aquella oportunidad. Por lo tanto, el misionerismo entiende que se debe seguir fortaleciendo lo propio, lo local, y conseguir los cuatro diputados nacionales para tener más peso a la hora de discutir con la Nación y con las provincias en el Congreso de la Nación.

Ahí también radica la importancia de la boleta corta, la que lleva solo los candidatos a diputados nacionales del Frente Renovador de la Concordia sin ir junto a ninguna de las fórmulas presidenciales, dejando en manos del elector a quien prefiere votar para el Ejecutivo nacional, en ése sentido uno de los apoderados del Frente Renovador, Gabriel Manito, explicó que la boleta corta tiene la única intención de “respetar las voluntades del primero al último de los electores que nos eligieron y nos brindaron un contundente triunfo el 2 de junio”.

Ante la incertidumbre que presenta el escenario electoral en que día a día se posicionan hacia arriba o debajo de las encuestas las duplas con mayor intención de votos para la presidencia de la Nación, “cada paso dado por la Renovación fue pensando en respetar al máximo la voluntad de todos los electores”, remarcó Manito.

Emilio Juri – Periodista MOL