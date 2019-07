Karting: comenzó el show de la quinta con los entrenamientos y clasificaciones

El Campeonato Misionero de Karting en Pista comenzó a vivir la quinta fecha en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Autódromo “Rosamonte” de Posadas con una gran concurrencia de pilotos de nuevamente de toda la región cercana a los 70 protagonistas. Los más rápidos en clasificaciones, en categoría Cajeros Promocional, Tomás Sniechowski, en 4T Senior Facundo Bustos, en Escuela para Ian Hummel y en 110cc, Máximo Da Cruz.

En categoría Cajeros Promocional, Tomás Sniechowski se llevó la poleposition con 50.428 aventajando a Fabián Carré a 0.567. Tercero se ubicó Yoryi Kibysz con 51.332. En el cuarto lugar, Leandro Stupiski y quinto Walter Nobs en una categoría que será atrapante desde las series que tendrá mañana que cada vez son más los candidatos para pelear por la punta de cada fecha.

En 4T Senior, Facundo Bustos se apoderó del mejor registro con 51.201 seguido de Alan Bohn con 51.514 y tercero Manuel Pascual con 51.719. Cuarto fue Yonathan Lukoski y quinto Matías Witzke 53.877.

En categoría Escuela, Ian Hummel encabezó las posiciones segunda Maitena Bustos y tercero Giancarlo Ríos Gonchalk. En 110cc, Maxi Da Cruz se impuso en esta modalidad segundo Renato Longarzo y tercero el campeón Julio Da Silva.

Las categorías 4T Estándar, Copa Damas y Máster 200cc no fueron parte de la clasificación en esta jornada “por cuestiones técnicas del sistema de banqueo de pruebas, así se pasó la clasificación para el domingo a primera hora. Esto con el objetivo de que quede trasparentes estás categorías”.

En entrenamientos, en Estándar fue para Damián De Lima y Adriano Lukoski en dos oportunidades. En Copa Damas, Alicia Graef y en Máster, Mauricio De Lima y Martín Correa.

De ese modo serán tandas de entrenamientos y las clasificaciones restantes para comenzar con todo el GP Rosamonte de este domingo. Mientras que luego se realizarán las series clasificatorias y luego del mediodía las carreras finales.

Clasificacion Cajeros Promocional 5 m

Karting @ Posadas karting (Argentina) • 20 July 2019 by FeMad Misiones

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 244 Tomas Sniechowski 0.000 5 50.428 3 108.511 km/h

2 273 Fabian Carre 0.567 5 50.995 3 107.305 km/h

3 204 Yoryi Kibysz 0.904 5 51.332 2 106.6 km/h

4 232 Leandro Stupiski 1.640 3 52.068 2 105.093 km/h

5 211 Walter Nobs 1.825 4 52.253 4 104.721 km/h

6 215 Cinthia Vanesa Iwanczuk 1.900 5 52.328 2 104.571 km/h

7 205 Cristian Fabian Hettinger 2.495 5 52.923 4 103.395 km/h

8 226 Matias Javier Hettinger 2.520 5 52.948 3 103.347 km/h

9 225 Nicolas Hettinger 3.535 5 53.963 4 101.403 km/h

10 233 Javier Socziuk 4.036 4 54.464 4 100.47 km/h

11 214 Pedro Guillermo Zuk 4.525 5 54.953 4 99.576 km/h

12 223 Nicolas Martinez 5.259 5 55.687 2 98.264 km/h

13 228 Matias Nicolas Sartori 0.000 4 0.000 – 0 km/h

Clasificacion 4T Senior 5 Min

Karting @ Posadas karting (Argentina) • 20 July 2019 by FeMad Misiones

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 441 Facundo Bustos 0.000 6 51.201 2 106.873 km/h

2 401 Alan Bohn 0.313 5 51.514 2 106.224 km/h

3 440 Manuel Pascual 0.518 6 51.719 1 105.803 km/h

4 477 Yonatan Lukoski 2.134 6 53.335 6 102.597 km/h

5 403 Matias Nicolas Witzke 2.446 6 53.647 4 102 km/h

6 635 Martin Becker Caballero 2.676 6 53.877 5 101.565 km/h

7 460 Fernando Ledesma 3.167 6 54.368 3 100.647 km/h

8 450 Agustin Crespo 3.499 5 54.700 5 100.037 km/h

9 413 Rodrigo Ezequiel Ubeda 6.686 2 57.887 2 94.529 km/h

10 415 Eduardo Gonzales 7.232 5 58.433 3 93.646 km/h

Clasificacion Escuela a 5min

Karting @ Posadas karting (Argentina) • 20 July 2019 by FeMad Misiones

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 10 Ian Hummel 0.000 5 59.861 4 91.412 km/h

2 21 Maitena Bustos 2.607 5 1:02.468 5 87.597 km/h

3 3 Giancarlo Rios Gottschalk 9.895 5 1:09.756 1 78.445 km/h

Clasificacion 110cc 5m

Karting @ Posadas karting (Argentina) • 20 July 2019 by FeMad Misiones

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 304 Maximo Agustin Da Cruz 0.000 6 54.876 3 99.716 km/h

2 309 Renato Longarzo Skanata 0.117 6 54.993 4 99.504 km/h

3 301 Julio Alberto Da Silva 0.692 5 55.568 2 98.474 km/h

4 308 Manuel Fiedrich 0.858 6 55.734 5 98.181 km/h

5 302 Alejandro Barrios 0.866 5 55.742 3 98.167 km/h

6 303 Melisa Alejandra Barrios 1.390 5 56.266 4 97.252 km/h

7 318 Valentino Gorostiague 3.845 4 58.721 4 93.186 km/h

8 310 Santino Eduardo Dolce 0.000 – 0.000 – 0 km/h

1° Tanda Entrenamientos 4T Estandar 10 min

Karting @ Posadas karting (Argentina) • 20 July 2019 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.5200 km6 (00:52.929)103.384 km/hDamian De Lima

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 601 Damian De Lima 0.000 6 52.929 6 103.384 km/h

2 606 Ezequiel Mieres 0.314 6 53.243 3 102.774 km/h

3 636 Gaston Schaffer 0.570 11 53.499 9 102.282 km/h

4 603 Adriano Lukoski 0.673 11 53.602 4 102.086 km/h

5 611 Walter Nobs 0.755 9 53.684 5 101.93 km/h

6 612 Ivan Hartmann 0.842 9 53.771 9 101.765 km/h

7 641 Bautista Bustos 0.891 8 53.820 5 101.672 km/h

8 658 Nicolas Johann 1.059 11 53.988 3 101.356 km/h

9 101 Monica Suarez 1.208 9 54.137 9 101.077 km/h

10 635 Alfredo Martin Becker Caballero 1.548 4 54.477 3 100.446 km/h

11 672 Ayrton Max Bose 1.781 7 54.710 2 100.018 km/h

12 616 Santiago Prates 1.806 8 54.735 3 99.973 km/h

13 614 Enzo Escobar 1.852 6 54.781 4 99.889 km/h

14 626 Nicolas Daniel Perez 2.042 11 54.971 3 99.543 km/h

15 687 Cesar Alejandro Gomez 2.572 6 55.501 3 98.593 km/h

16 618 Luis Ramirez 2.738 10 55.667 8 98.299 km/h

17 632 Cristian Da Rosa 3.063 9 55.992 6 97.728 km/h

18 613 Lucas Sena 3.247 6 56.176 5 97.408 km/h

19 661 Ezequel Fernando Hendges 3.377 9 56.306 8 97.183 km/h

20 677 Franco Stockmans 3.513 7 56.442 7 96.949 km/h

21 637 Alejandro Morales 4.555 5 57.484 5 95.192 km/h

22 666 Enair Oswald 5.790 6 58.719 2 93.19 km/h

23 629 Richard Ferrari Cao Lopez 6.803 5 59.732 2 91.609 km/h

24 643 Elias Villalba 8.423 5 1:01.352 2 89.19 km/h

Domingo 21 de julio

HORARIO ACTIVIDAD

8:00 Apertura de Administrativa y entrega de motores categoría Escuela

UNICA TANDA DE PRUEBAS DE 10 MINUTOS

8:30 Categoría 110cc.

8:45 Categoria Escuela

9:00 Categoría Copa Damas

9:15 Categoría Cajero Promocional

9:30 Categoría 4T Senior

9:45 Categoría 4T Máster

10:00 Categoría 4T Estándar

SERIES CLASIFICATORIAS

10:15 Categoría 110cc. 6 vueltas

10:30 Categoría Escuela 6 vueltas

10:45 Categoría Copa Damas 6 vueltas

11:00 Categoría Cajero Promocional 8 vueltas

11:15 Categoría 1ra Serie 4T Senior 8 vueltas

11:30 Categoría 4T Máster 8 vueltas

11:45 Categoría 4T Estándar 1° 8 vueltas

12:00 Categoría 4T Estándar 2° 8 vueltas

FINALES

12:30 Categoría 110cc. 10 vueltas

12:45 Categoría Escuela 10 vueltas al finalizar devolución de motores

13:00 Categoría Copa Damas 12 vueltas

13:30 Categoría Cajero Promocional 16 vueltas

14:00 Categoría 4T Senior 16 vueltas

14:30 Categoría 4T Máster 16 vueltas

15:00 Categoría 4T Estándar 16 vueltas

15:30 Entrega de trofeos

16:00 Devolución de sensores sujeto a multas