Benedetto y Nández con un pie afuera de Boca

Benedetto y Nández se van a ir de Boca en los próximos días y Alfaro pierde a dos de sus banderas futbolísticas. El uruguayo jugaría el miércoles en Brasil por los octavos de final ante Paranaense mientras que la presencia del Pipa es muy difícil.

Pareciera que las salidas de Benedetto y Nández pasaron inadvertidas en la Bombonera. La vorágine de la presentación de los refuerzos, el anuncio de que una mega estrella como De Rossi va a ponerse la azul y oro y el ida y vuelta con Salvio y su familia, hicieron que pasara de largo lo que es un misil para los hinchas de Boca. Daniel Angelici acaba de anunciar que dos de los referentes más fuertes tras la final de la Libertadores, como el Pipa y el uruguayo, se pueden ir luego de los octavos de la Copa. Mejor dicho, que seguramente se van a ir.

Mismo desenlace, diferentes casos. Benedetto quedó más expuesto. A lo mejor por la indecisión que mostró en sus apariciones públicas y por todo lo que lo rodeó: no había viajado a la gira y ya había trascendido su pedido a Angelici y a Burdisso para que lo vendieran. Eso provocó que la llegada del Tano a Norteamérica no fuera con el mejor humor, si de hecho una de las primeras cosas que hizo fue reunirse con el Pipa en su habitación y poner la situación -y los números- en claro. “Tampoco no vamos a analizar una propuesta ni queremos que los jugadores que se queden estén pensando en irse a Europa. Voy a responder la carta del Marsella y luego voy a hablar con el entrenador. Y si se da, será luego del 1º de agosto”, avisó Angelici.

Pero la relación con la CD se oscureció. Al menos para Benedetto. Y a eso se le suma que tampoco hizo una buena pretemporada, que ya tuvo dos lesiones, que terminó pocas prácticas, que se bajó de un amistoso y que a días de la ida con Paranaense jugó apenas un rato vs. Atlético Tucumán por una sobrecarga. Pipa no es el mismo que rompió moldes en el bicampeonato. Él lo sabe. Y más Alfaro, que entiende que la cabeza del 9 está en otro lado. Posiblemente en Marsella… Aunque si Pipa no juega el miércoles no es por su partida, la cosa viene de antes. Seguramente de eso haya hablado este viernes el mister en Casa Amarilla, a solas, 15 minutos.

Si lo de Nández es diferente es porque se le dio otro tratamiento a la negociación. Eso no quiere decir que el uruguayo no se quiera ir de Boca, de hecho se supo que busca un cambio de aire y una salida para cumplir su sueño de jugar en Europa. “Su venta al Cagliari es la única que está cerca, es la chance más concreta. Llegamos al número, que es la cláusula (NdeR.: 20 millones de euros)”, avisó el Tano, que en Madrid se reunió por Salvio, el TAS y también por Nández. Y agregó: “Conversaremos la forma de pago. Si llega la propuesta como quedamos, Boca aceptará”.

El Cagliari de Italia pagaría la cláusula de rescisión del uruguayo.

Esto no quiere decir que Alfaro no pueda contar con Nández en Brasil, de hecho es una fija pese a que no estuvo en el amistoso con el Decano porque había llegado recientemente de la Copa América y un posterior descanso. El que decide es Lechuga, incluso ésa es la potestad que le dio Angelici (”El cuerpo técnico me dirá con qué jugadores podemos contar y cuáles no”). Ahora bien, ¿pondrá a uno o dos jugadores que ya saben que seguramente se vayan después del 1 de agosto? ¿Tomará ese riesgo el entrenador de Boca en uno de los partidos más importantes del semestre? Lo único real es que Boca está a punto de perder a dos de sus banderas más fuertes. Y pareciera no haber vuelta atrás.