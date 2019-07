Volvieron los acampes de tareferos en Posadas: “No somos malandras ni piqueteros, queremos bienestar para nuestras familias”

Julián González, presidente del Movimiento Tarefero Misionero, aseguró que ya han regresado de Buenos Aires luego de haber decidido elevar el reclamo por una recomposición salarial. Otro ítem fue el pedido de una obra social para los tareferos. Ahora volvieron a instalarse en la plaza 9 de Julio y se prevé la llegada de más grupos desde distintos puntos de la provincia.

Julián González – presidente Movimiento Tarefero Misionero. FM Libertad.

Se habían movilizado hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación, así como también hasta el de Desarrollo Social y la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores (UATRE). En Misiones hasta la semana pasada inclusive interrumpieron el paso fronterizo entre Posadas y Encarnación, medida que anticipan volver a implementar de ser necesario.

En dialogo con FM Libertad, el dirigente del movimiento sostuvo que deberían estar cobrando $2.180 por tonelada de yerba mate en calidad de blanqueados, pero perciben solamente $1.500. Aseveró además que “exigen lo que está contemplado en la ley” y agregó que los puntos clave de este reclamo yacen en la necesidad de un trabajo y un salario digno, así como la posibilidad de acceder a una obra social.

En lo que al acampe respecta, González precisó son 56 las personas allí presentes y que se vieron afectados a raíz de las malas condiciones del tiempo. Indicó que “no tienen carpas en buen estado” como para soportar la lluvia y que han tenido que pasar la noche entre el barro. Agregó también que ayer, cuando regresaron, presentaron un petitorio al Ministerio de Desarrollo Social de Misiones y aún continúan aguardando a las respuestas.

“En Buenos Aires nos enteramos que los precios fijados de la escala laboral están pactados por decreto de ley y no se pueden revocar bajo ningún concepto. Nuestra tarifa base es de $2.180 y no entendemos porqué acá pagan $1.500. Allá nos pidieron los DNI para verificar los datos del sistema pero no figuramos, como si fuese que no trabajamos nunca. Entonces, ¿de qué son estos recibos que tenemos nosotros?”, manifestó.

“Nosotros no tenemos problema en subirnos a un camión e ir a trabajar. No somos malandras ni piqueteros, queremos bienestar para nuestras familias. Esto es inhumano”, aseveró el dirigente. En ese sentido añadió que hubo productores que denunciaron no contar con trabajadores disponibles y en base a eso es que solicitaban extranjeros para la cosecha. “Queremos que el gobierno cite a esos productores que se quejan de no tener trabajadores. Que vengan y nos digan cuántos kilos de yerba tienen y para cuántos tareferos, que nos fichen, nos den un recibo de sueldo y una cobertura social como corresponde”, cerró.

A.B.V.