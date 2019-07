Federico Storani propone un Consejo Económico y Social para delinear políticas de Estado y superar enfrentamientos

Para participar de una serie de charlas y apoyar a los candidatos del radicalismo en la interna de Juntos por el Cambio el ex ministro del Interior del Gobierno de la Alianza y actual vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Federico Storani, estuvo en Misiones y visitó los estudios de Misiones On Line TV donde dio si visión de la actualidad política del país y proponer la creación de un Consejo Económico y Social más allá de quien resulte ganador en las próximas elecciones.

El titular de la cátedra de Análisis Político de la Universidad Nacional de La Plata, destacó lo que fue Cambiemos en su momento considerándolo como un instrumento que puso una bisagra al país desde un punto de vista positivo “porque logro equilibrar y controlar el poder que estaba desbalanceado y también garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Una coalición de tres partes, el PRO, la Coalición Cívica y la UCR y creo que eso es bueno que cada uno mantenga su identidad con objetivos comunes y en nuestro caso un partido que tiene historia y territorialidad hay que fortalecerlo”.

Al ser consultados sobre sus críticas hacia Cambiemos, recordó Storani que él fue el vocero en la histórica convención de Gualeguaychú que estuvo en favor de crear esa coalición que “desde mi punto de vista es un formidable instrumento que se le dio al pueblo argentino para cumplir esas dos reglas de oro de la democracia, ejercer el control y alternarse en el ejercicio del poder, sin eso no hubiese sido posible mi critica. Se centra en la aspiración legítima de que este instrumento electoral se convierta a su vez en una coalición de gobierno, hoy por hoy es una coalición electoral, pero no llega a ser una coalición de gobierno. La diferencia es sustancial, algunos consideran que en un sistema presidencialista como el nuestro no son posibles las coaliciones de gobierno” y citó como ejemplo los casos de Uruguay y Chile con el Frente Amplio integrado por 19 partidos y el caso de Chile donde después de la dictadura de Augusto Pinochet se conformó la denominada Concertación que hasta hasta pactaron la alternancia en el ejercicio del poder dos partidos que eran en cierto modo antagónicos la Democracia Cristiana y el Socialismo.

Agregó que su reclamo fue, no solamente la necesidad de constituir un gobierno de coalición, “lo que algunos de nosotros hemos planteado es que tiene que haber una mesa nacional institucionalizada de Cambiemos que discuta las políticas públicas esenciales. Está claro que en un sistema presidencialista nadie se atreve a hacerle los decretos al presidente, pero los lineamientos esenciales como la distribución de la riqueza, la orientación social, política tarifaria, la matriz energética, incluso como se recompone la política tarifaria donde evidentemente tuvimos diferencias, nuestro propio presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo gobernador de Mendoza en su momento hizo una crítica a la política tarifaria y desde el Gobierno lo acusaron de desestabilizador”.

“Es imprescindible que se haga, sino no va a tener demasiado porvenir, porque a nosotros nos llamaban cuando las papas quemaban” para una foto que dijo parecía una operación de marketing y destacó que la situación ahora es mucho más compleja, “esta es una elección con balotage, pero en la primera vuelta es cundo se eligen los legisladores nacionales y es probable que en la primera vuelta el Gobierno no gane, en esa oportunidad se eligen los legisladores nación ales, por lo tanto va a tener una composición parlamentaria inferior incluso a la que actualmente tiene y la segunda cuestión es que ya el Gobierno no goza de la luna de miel que toda sociedad le concede a un gobierno que recién empieza”, mencionando el natural desgaste del ejercicio del poder insistiendo en que si no va de manera “genuina y auténtica” a formar una coalición de gobierno con políticas públicas compartidas, analizadas y debatidas, “lo que está en riesgo no es solamente la elección, la gobernabilidad misma del país”.

Siempre en el ámbito de las críticas realizadas en los últimos tiempos, Storani se remitió a la última convención radical donde el eje central de la crítica fue que no hay un Gobierno de coalición y es la necesidad de ampliar la base de sustentación política del instrumento que se había creado, “esto se dio con la incorporación de la famosa pata peronista con (Miguel Angel) Pichetto que no es un dato menor, para la gobernabilidad tiene un valor agregado, de hecho hubo un voto de los mercados lo que significó una mejoría en las condiciones de gobernabilidad y generó una mayor expectativa en la performance electoral”.

Consideró el vicepresidente de la UCR que “lo que viene extremadamente difícil” por lo cual sostuvo que hay que superar la falsa polarización, “hay que ir a lo que significa la posibilidad de establecer políticas de estado que sean compartidas por más del instrumento que está en el gobierno”, completando la propuesta con la mención de mecanismos institucionales como un Concejo Económico y Social del cual dijo que hay antecedentes legislativos donde se sienten los sectores del trabajo, de la producción de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos para que vaya alumbrando denominadores comunes”.

Coincidió en que la fórmula de los Fernández también dicen lo mismos y lamentó que se haya abandonado por “la locura de la campaña” y recodó que Cristina Fernández cuando presentó su libro en la Feria del Libro de la Rural habló de un nuevo contrato social y el Gobierno en esa misma época había planteado un plan de 10 puntos y “parecía que todo el mundo iba en ésa dirección, lamentablemente eso se dejó de lado” considerando que no es buena la confrontación que se está dando en la campaña porque afecta la gobernabilidad futura para preguntarse, “como desandar después ese camino”.

Sobre las internas del Frente Juntos por el Cambio en Misiones, consideró bueno que se utilice el mecanismo de las PASO “me parece útil porque puede poner de cara a la sociedad los matices y que sean los ciudadanos lo que decidan” para remitirse al origen de las paso por lo que llamó una deformación de las internas partidarias donde los votos de los partidos en la interna eran superiores a la general y consideró que se puede mejorar el mecanismo de las primarias pero no eliminarlas”.

Respecto a quien gane las elecciones Storani insistió en que ambos la van a tener muy difícil, “es difícil para cualquiera que gane, “está el crédito FMI en el último tramo que ya fue desenvuelto y el año que viene tenemos que empezar a pagar y la única forma de empezar a pagar, aunque se renegocie es produciendo más, con una economía recesión, la capacidad ociosa tiene que tener una inyección hacia la productividad para poder afrontar, no solamente los compromisos, sino generar mayor actividad económica y vale tanto para los Fernández como para Macri”.

Sobre la situación del sector maderero aclaro que no es un experto pero “tengo la impresión que una industria tan pujante tiene que tener incentivos muy claros para que pueda tener nivel de competitividad y productividad y desde ese punto de vista no está exenta de las generales de la ley”.

