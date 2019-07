Día del Amigo con derecho: ¿las relaciones sexuales con amistades puede ayudar a fortalecer los vínculos?

El 19 de julio se celebra el “Día del Amigo con Derecho a Roce”. Y para empezar la fecha festejando, un estudio reveló que tener sexo con amistades puede ayudar a fortalecer los vínculos. Una psicóloga y sexóloga habló sobre los “beneficios”.

Existen dudas, miedos y tabúes en la sociedad con respecto a intimar con un amigo. Una investigación que se viralizó en las últimas horas informó que, de 300 casos de estadounidenses analizados, el 76% dijo que el sexo ayudó a mejorar la relación.

“Este estudio parece desafiar la idea de que el sexo fuera del noviazgo siempre te lleva a emociones complicadas y destrucción de relaciones”, escribió la doctora y especialista estadounidense Heidi Reeder, quien dio a conocer la investigación.

Además, explicó: “Los amigos que tienen claras sus intenciones no siempre actúan como personas incómodas que se dan cuenta de que fue un error tener relaciones sexuales demasiado pronto. ¿Por qué? Porque los amigos saben con qué situación están lidiando. Y tienen una base sólida de confianza”.

La doctora argentina Bárbara Natrone, psicóloga y sexóloga recibida en la Universidad Kennedy, habló con Clarín al respecto.

-¿Por qué se produce el sexo entre amigos?

-Porque de manera consciente o inconsciente uno o ambos tenían el deseo. Otra razón puede ser porque son personas con problemas para crear nuevos vínculos y entonces les resulta más sencillo interactuar entre ellos: desean al otro pero no aceptan el compromiso que requiere una pareja.

-¿Qué tan beneficioso puede resultar?

-En algunos casos puede ser beneficioso. Sin embargo, en este tipo de investigaciones hay que tener en cuenta dos cosas: se realizó en un determinado ámbito y cultura, y con una muestra que no es lo suficientemente representativa como para que aplique a nivel mundial. También, es de suma importancia saber que en cada generación es diferente. Hay personas que efectivamente el sexo les puede reforzar la amistad y crear un grado de intimidad y “compinchería” mucho mayor, pero en muchos otros casos puede generar un desastre: relaciones posesivas, celos, problemas de amores no correspondidos y confusiones varias, entre otras cosas.

-¿Qué tan frecuente es el sexo entre amigos?

-En mi experiencia profesional, no he tenido tantos, pero los hay. Es más común ex amantes que terminan teniendo relaciones amistosas, que amigos que han hecho usufructo de los famosos derechos.

-¿Y entre amigos del mismo sexo?

-Ahí sí hay un porcentaje mayor de incidencia: a veces entre amigos tienen alguna “tocada”. Existe una exploración o juego entre compinches, con un grado menor de problemáticas que en el ámbito heterosexual.