Kappaun: “La solución no es plantar más o hacer una nueva cooperativa”

El actual presidente de la Cooperativa agroindustrial de Misiones (CTM) se refirió a disminución que sufrirá la zafra tabacalera en Misiones y en consecuencia la imposibilidad de renovar contratos a todos los productores.

Jorge Kappaunn, se mostró sorprendido por las declaraciones del titular de ACTIM, “Cacho” Bárbaro, por cuanto dijo “Bárbaro sabe bien de la situación, no se trata de intermediarios ni de cómplices con la industria, es lisa y llanamente una cuestión de mercado, hay mucho tabaco burley en el mundo frente a un escenario de menor demanda por menor consumo, y es por ello que debemos producir menos para el año que viene”.

Otra cuestión que también la sabe el ex diputado provincial, aseguró el titular de CTM “es que hay condiciones que el mercado exige, el tabaco que se puede vender en el mundo debe guardar determinadas características, entre ellas, semilla certificadas, uso exclusivo de fitosanitarios registrados y en dosis correctas, prácticas laborales adecuadas, etc

“Es una clara proclama de campaña esto de mandar a plantar y después vemos que hacemos con el tabaco, es un acto irresponsable y proselitista de Bárbaro”, expresó Kappaunn.

“Los números de hoy, hablan del esfuerzo del sector”, insistió Kappaunn, entre la CTM y CIMA tenemos cuatro millones y medio de kilos de tabaco que no tienen destino y en la misma situación estarían las otras empresas acopiadoras que no encuentran compradores para su tabaco”. De hecho otras instituciones que aún no pudieron colocar toda su producción de la zafra 17-18, CTM si lo pudo hacer.

Según el directivo, “si no se realiza este recorte en la producción, corremos el grave riesgo de tener que parar una zafra completa, hasta licuar los stocks, esa situación sería gravísima”

La nueva conformación del Padrón de Productores

Como había expresado semanas atrás el mismo directivo de la CTM, en particular la cooperativa debió reducir los productores contratados debido a la sensible baja en los compromisos con los compradores. Esta situación fue informada a las asociaciones de productores y el gobierno, así como también los criterios analizados para la nueva contratación.

Los cuadros técnicos evalúan cada caso según diferentes parámetros. Productividad, manejo de los APC, prácticas laborales, uso de semillas certificadas son los ítems más importantes que debieron observar los productores en las ultimas zafras para ser contratados para la campaña que se inicia.

Asimismo, ya han sido descartados quiénes, según el análisis, fueron considerados “acopiadores o intermediarios”, muchos de ellos comerciantes o hasta taxistas de centros urbanos.

Por otro lado, también se nota en la disminución de la lista de plantadores que en la última campaña supero los 16.000, quiénes por razones del límite en las facturaciones del Monotributo, vendían su producción a nombre de su esposa, hijos, nueras o vecinos. Superado el inconveniente del monotributo, el tabacalero venderá su misma producción sin necesidad de dividirla.

Finalmente, Kappaunn expresó que “esta realidad no debe sorprender, los dirigentes de todos los gremios sabían perfectamente los problemas de mercado, como así también saben de la actitud de muchos productores que seguían utilizando semilla casera, no respetaban las reglas de los agroquímicos o bien producían solo para acceder a la obra social, por lo que, tras varias campañas de aconsejar un cambio en su modalidad de trabajo nos vimos imposibilitados de renovarles el contrato

La relación contractual de las Instituciones productoras de tabaco en la provincia y los productores tiene una modalidad anual. Esto atiende al propio ciclo del cultivo y a los eventuales cambios en la demanda mundial. Hubo años de expansión y años de retracción en cuanto al volumen operado y la cantidad de productores contratados.

Actualmente hay una sobreoferta de tabaco burley a nivel global, lo cual hace muy difícil la colocación de excedentes. Frente a esta situación, insistió el titular de la CTM, lo sano es producir solamente lo que se puede comercializar, cualquier otra medida sería irresponsable.