Von der Heyde y su renuncia a los Juegos Panamericanos: “Decidí dar un paso al costado para preservar mi salud mental”

La jugadora misionera de Las Leonas se bajó de los Juegos Panamericanos y explicó: “Siento que hoy no estoy comprometida, es una falta de respeto para las jugadoras y el cuerpo técnico que no esté al 100%”.

El seleccionado femenino de hockey que se presentará en los Juegos Panamericanos no tendrá en el plantel a la posadeña ex jugadora de Centro de Cazadores, Lucina Von der Heyde.

“Es personal, siento que hoy no estoy comprometida como tengo que estar con el equipo y conmigo misma. Siento que es una falta de respeto para las jugadoras y el cuerpo técnico que no esté al 100%”, explicó desde el Cenard, donde Las Leonas terminan su preparación para Lima 2019.

“No vengo bien desde hace bastante tiempo y decidí dar un paso al costado para preservar mi salud mental, estar bien. Es una decisión difícil, pero necesaria. No es nada físico, la cabeza es fundamental y no estoy disfrutando de lo que hago”, agregó.

Von der Heyde contó cómo fue el paso a paso su decisión: “El lunes vine a entrenar, me sentía muy mal. Le dije al Chapa (Carlos Retegui) de hablar, le expresé lo que sentía en ese momento, me entendió, me dio su punto de vista y me dio ese día para que lo pensará. Lo pensé, me apoyé en mi familia y después hablé con las chicas y el cuerpo técnico. Me apoyaron, me bancaron, entendieron la situación que estoy pasando y eso me dejó un poquito más tranquila”.

“La decisión es temporal, no sé si es definitiva. Espero seguir teniendo las puertas abiertas”, concluyó Von der Heyde.

Fuente: TyC Sport