Ramiro Mora y Araujo por primera vez en Posadas: “Necesitamos parar la mente para comprender las prioridades de la vida”

Durante una entrevista con este medio recordó que los valores como el amor, la amistad, la compasión y el compañerismo son las bases para alcanzar una sociedad mejor y que sólo se logra a través del reposo de la mente y la respiración consciente, como una forma de librarnos del estrés resultante de los tiempos que corren.

Ramiro Mora y Araujo se desempeña como instructor de respiración consciente y meditación en la Fundación El Arte de Vivir ubicada en nuestra capital provincial, pero cuyas sedes se expanden a lo largo del país y en diferentes países del mundo.

Estudió Matemáticas en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos y la Astrología es una de las actividades secundarias que practica y enseña, puesto que lo racional y lo espiritual convivieron en su vida desde muy joven, pasando por los saberes del jyotish y la astrología hinduista o védica.

En este camino, halló en este campo una herramienta analítica que le ayudó a reconocer que la experiencia es el paso previo y fundamental para la comprensión de la realidad. “Para mi la astrología es una herramienta que permite tener una perspectiva más amplia sobre la vida. Entonces, no hago un análisis psicológico a partir de los planetas y esas cosas, sino que la utilizo para poder mirar mi vida y la vida de otros en una pantalla más amplia y poder darle a la gente más herramientas para mirar la vida con más apertura”, explicó Ramiro Mora y Araujo durante una entrevista con este medio.

En el taller que realizaron este miércoles en Posadas, se enfocó en explicar las bases de la astrología védica que permite ver la sumatoria de todas las partes que hacen a la vida de cada persona y de allí la vida como un todo. Para poder realizar este ejercicio, es fundamental utilizar las herramientas de la respiración conciente y la meditación.

“Estamos toda la vida respirando, desde que nacemos hasta que morimos y nunca nos damos cuenta. Es lo más importante, es lo que nos mantiene vivos y nunca le prestamos atención. Más allá de esto, hay una relación entre cómo está nuestra mente y cómo estamos respirando. Si uno se fija, cuando estás muy alegre se te infla el pecho y cuando estás triste, se comprime. De hecho hay personas que sienten dolor en el pecho cuando están tristes. Entonces a esto tenemos que prestar atención, hay una relación directa entre cómo respiramos y cómo son nuestras emociones y cómo están nuestros pensamientos. Si aprendemos a sentir nuestra respiración podemos hacer cambios enormes en la forma de ver la vida y como nos sentimos ante ella”, aseguró.

En cuanto a la vorágine consecuente del ritmo de vida que llevamos en nuestra sociedad, consideró que existe cierto olvido de las capacidades y habilidades por la sensación de tener que dar respuestas continuamente. “Creo que si encontramos un ratito de paz adentro nuestro, si encontramos un poquito de espacio, todas nuestras habilidades y todas nuestras capacidades afloran y me parece que no hay nada más hermoso que poder mostrar al mundo lo que tenemos adentro y esto es un gran regalo para el mundo, no sólo deberíamos sino que es nuestra responsabilidad compartir estas cosas con los demás”, sugirió.

“Hay veces que nos olvidamos de las cosas que son importantes en la vida por las causas que creemos que son urgentes y la energía que tenemos adentro nuestro; todos tenemos una energía amorosa, pero la urgencia e ir atrás de las cosas urgentes genera mucho estrés y este estrés no permite que le prestemos atención a las cosas lindas que tenemos. Si nos perdemos en lo urgente y no vemos lo importante, se desajustan las prioridades de la vida y creo que nos debemos unos a los otros darnos estos espacios para poder ver las cosas importantes, el amor, la amistad, todo lo que son los valores, la compasión, el compañerismo, estas son las bases de una sociedad mejor”.

La Fundación El Arte de Vivir fue fundada en 1981 por el gurú indio, líder humanitario y embajador de paz, Sri Sri Ravi Shankar para ofrecer cursos de respiración, meditación y desarrollo personal. Con el tiempo se ha difundido en muchos países del mundo.

