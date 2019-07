A pesar del anuncio  de UTA a nivel nacional en Misiones se sigue negociando para evitar el paro de 48 horas

La tan esperada reunión en la secretaría de Trabajo de la Nación no arrojó el resultado que los trabajadores esperaban por lo que la conducción nacional convocó a un paro para mañana y el viernes. En la provincia todavía se aguarda un intento para llegar a un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Argentina decidió convocar a un paro de 48 hora a cumplirse entre mañana jueves y el viernes luego de que fracasara la reunión que mantuvieron este miércoles con los miembros de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) en la que no se alcanzó el acuerdo salarial que reclaman los trabajadores. Si bien la convocatoria ya fue lanzada para todo el país, algunas provincias ya anunciaron que no se plegarán, como el caso de Salta y Córdoba, mientras que en Misiones aún no se definió si irán a la huelga teniendo en cuenta que hay negociaciones en Posadas para evitar una decisión de este tipo.

Durante la reunión en Buenos Aires, además de la FATAP, hubo representantes de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Salta. Durante el encuentro los empresarios volvieron a rechazar el pedido sindical de un aumento del 20% y un bono de 16 mil pesos, acuerdo que si firmaron con los choferes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Tucumán, por lo que los representantes gremiales los responsabilizaron por la huelga convocada para mañana.

Los empresarios, en tanto, le pidieron al ministerio del Interior de la Nación que convoque a las provincias a fin de que sean ellas quienes asuman la “responsabilidad en el conflicto” y que otorguen las compensaciones necesarias para alcanzar un acuerdo. Es decir, que los estados provinciales garanticen más subsidios para que las patronales puedan pagar los aumentos requeridos.