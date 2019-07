La turista argentina que se cayó de un balcón en México será operada en Cancún y regresaría al país dentro de 20 días

Celeste Cevasco sufrió múltiples fracturas el sábado pasado, tras un accidente mientras disfrutaba de sus vacaciones. Cancillería confirmó que será operada y volverá a la Argentina en un vuelo comercial acondicionado.

Celeste Cevasco es la turista argentina que tuvo un grave accidente en Cancún, el cual originó una lucha de su familia para lograr que la joven de 27 años, quien necesitaba ser intervenida cuanto antes, regresase al país en un vuelo sanitario.

“Se partió la cadera en seis pedazos, se fracturó la pelvis, se fracturó el húmero, el fémur y el hombro. Además, se abrió la cabeza. De la cintura para abajo está toda quebrada.Por eso el avión que necesita tiene que ser sanitario y lo más apremiante es el tiempo”, dijo entre lágrimas Daniel Cevasco, su padre, para detallar el grave accidente que sufrió Celeste el sábado pasado.

Desde Cancillería informaron que la joven será intervenida en Cancún, tras un acuerdo de la familia. “La familia de Celeste Cevasco ha acordado que se le realice una primera intervención en el hospital donde se encuentra a fin de evitar infecciones, para que, luego de un proceso de recuperación de aproximadamente 20 días, pueda regresar a la República Argentina en un vuelo comercial acondicionado para el traslado de pasajeros con su cuadro”, expresó el comunicado.

“Como hemos informado durante la mañana de hoy, la ciudadana argentina Celeste Cevasco sufrió una caída desde el primer piso de su domicilio de residencia en la isla de Holbox el día 14/07/2019, que le provocó múltiples fracturas, permaneciendo internada en el Hospital Quirúrgico del Sur de Cancún”, agregó el comunicado.

También completó que, “desde el primer momento, se asiste a la madre y hermano de la paciente a través de nuestro Consulado temporario en la zona, y al padre, que se encuentra en nuestro país y está en permanente contacto con la Dirección General de Asuntos Consulares y Dirección Argentinos en el Exterior de esta Cancillería”.

“El importe es muy complejo porque uno tiene que aportar la cirugía, otro la anestesia, otro la prótesis. Hablan de 50 mil euros. No sé si son 50, 80, 90 o 100 mil euros. Lo único que quiero es lo mejor para mi hija”, dijo Daniel, después de comunicarse con su esposa, quien viajó a México el sábado por la noche después de enterarse del accidente.

Cevasco contrató el seguro médico de la empresa Euro American Assistance, que no cubre el traslado que se necesita y como la familia no tiene el dinero para afrontar los gastos, piden ayuda deseperadamente. Según dijo Daniel, el seguro sólo alcanza los 30.000 euros y esa suma no es suficiente para todo lo que se necesita.

(Infobae)