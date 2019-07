Desde hoy ya rige la nueva tarifa para el servicio de taxis en Posadas

Se trata del aumento del 20 por ciento acordado hace un tiempo. El valor de la bajada de bandera es ahora de 36 pesos y 3,60 por cuadra. Eduardo Gauto, de Taxistas Unidos, indicó que desde las 00 horas de hoy ya rige el aumento y que los que cobraron antes esta tarifa u otra, es porque son “picaros” que se abusan de la gente. También indicó que no existe el viaje “mínimo” y que la gente debe denunciar casos como estos.

Desde hoy miércoles 17 de julio, comenzó a regir el nuevo aumento en la tarifa de taxis dentro de la ciudad de Posadas. Si bien hace algunos días se habían escuchado comentarios o reclamos de la gente que ya estaban cobrando los valores nuevos, Eduardo Gauto, de Taxistas Unidos, dijo que recién ayer el municipio oficializó el aumento y los trabajadores pueden comenzar a modificar los relojes en los talleres habilitados a partir de hoy.

Gauto explicó que pudo haber pasado como en veces anteriores que algunos trabajadores cobraran la tarifa antes de que este oficial o incluso más. En esos casos, la gente debe denunciar porque no es lo correcto según apreció el referente de Taxistas Unidos. También el trabajador del volante indicó que no hay tarifa mínima y lo que debe abonar el pasajero es lo que marca exactamente el reloj.

En cuanto al aumento, dijo que el 20 por ciento conseguido hace algunas semanas, es parte de lo que se piensa para el año y que antes de diciembre seguramente van a tener que rever la situación. “La idea no es “matar” a la gente y afectar demasiado a su bolsillo porque la situación no está fácil. La actividad ha mermado en un 40 o 50 por ciento pero hay días en los que trabajamos bien y en otros no tanto. Antes de fin de año vamos a analizar cuanto se pide para completar el aumento”, agregó.

En función a la transparencia del servicio y que tenga la tarifa autorizada, Gauto explicó que los trabajadores deben cumplir ciertos pasos a la hora de poner los relojes en orden. Solamente hay dos talleres habilitados para hacer el cambio y control del aparato. Luego se hace la presentación en Transporte municipal para que desde el ente le otorguen el precinto correspondiente en el reloj para que no se vuelva a tocar hasta el próximo aumento.