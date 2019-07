Tras el caso de la joven eldoradense que enfermó en Bariloche, ¿cómo debe actuar el seguro médico en los viajes de egresados?

Las inquietudes surgieron a partir del caso de la joven eldoradense que sufrió una descompensación durante su viaje de egresados en Bariloche y que ahora se encuentra internada en Buenos Aires. ¿Qué incluye el seguro médico que ofrece cada empresa de turismo estudiantil? ¿Cómo es la modalidad de contratación del mismo? ¿Qué sucede en casos como el de la estudiante misionera?

Misiones Online dialogó con representantes del Ministerio de Turismo de Misiones para conocer sobre la temática y si el organismo tiene o no incidencia en dichas cuestiones. Según lo que aseguraron, cada empresa de viaje cuenta con la autorización directa desde la Secretaría de Turismo de la Nación, por lo que las provincias no intervienen en el terreno.

Sin embargo, sí tienen conocimiento acerca de las distintas modalidades con las que operan las agencias de turismo estudiantil. En ese sentido, indicaron que los contratos de seguro médico presentan varios puntos a tener en cuenta como ser el tipo de viaje para el que está estipulado y las actividades que éste incluye, entre otras.

Las empresas, primeramente, deben cumplir determinados requisitos dispuestos por la Secretaría de Turismo para posteriormente comenzar a promocionarse en las distintas provincias y vender sus paquetes de viaje. Estas obligaciones abarcan la presentación de los acuerdos con los respectivos lugares donde se hospedarán los jóvenes una vez allí y también con las excursiones que realizarán. Luego de los controles correspondientes, son habilitados a operar.

La contratación del seguro médico generalmente ya está incluida en los paquetes y se debe abonar con la cuota cero, al iniciar la negociación o firma con la agencia. Desde el Ministerio de Turismo precisaron que esta cuota representa el respaldo legal del usuario ante cualquier irregularidad que pueda suscitarse en el futuro. A pesar de ello, hay algunas empresas que deciden cobrarla al finiquitar las cuotas restantes.

Lo que ocurre es que desde Nación les exigen la presentación de los contratos con los egresados dentro de un periodo no mayor a un año, pero contrario a esto las agencias comienzan a recibir los pagos mensuales hasta dos años antes del viaje. Significa que durante el tiempo en que los contratos no están incluidos dentro del marco legal, el usuario está realizando únicamente un trato directo con la agencia. Frente a esta situación el panorama se agrava, sumado a que además utilizan a la cuota cero como cierre del pago total y no al principio como debería ser, negándoles a los beneficiarios su seguro o comprobante de la transacción realizada.

Seguros médicos

Desde el Ministerio de Turismo de Misiones precisaron que los seguros médicos ofrecidos por cada prestataria del servicio pueden variar. Todo dependerá del tipo de viaje que sea y las atracciones que incluya. A partir de ello se desprenden los viajes a Bariloche, Brasil o el Caribe, los cuales también existen para estos casos. También tiene incidencia el medio de transporte que se utilice ya sea colectivo, avión o crucero.

De presentarse algún inconveniente de salud con los pasajeros, debe activarse automáticamente la asistencia médica ante cualquier situación, sea o no de riesgo. Es de carácter obligatorio que al iniciar el viaje se presente la ficha médica del estudiante, previamente solicitada, donde se especifica si la persona sufre de algún trastorno o padece de alguna enfermedad, así como si es alérgico a determinados alimentos, etcétera.

Si la persona no realiza estas especificaciones, la empresa puede llegar a desentenderse de los gastos suscitados. Ahora, en caso de que el usuario haya sufrido de algún accidente o lo que fuera a raíz de cuestiones específicas del viaje, sí le corresponde a la agencia intervenir ante ello aunque es verdad que también existe un tope financiero a utilizar.

En el caso puntual de la estudiante misionera oriunda de Eldorado, sus familiares alegaron que no tenían conocimiento de lo que padecía por lo que no fue detallado en la prescripción médica presentada. De igual manera, la empresa de viajes estudiantiles se puso a disposición de todos los gastos incluido el traslado de la joven hasta Buenos Aires y su estadía en el Hospital Italiano, donde se encuentra internada en terapia intensiva.

