Teatro: realizaron el tercer encuentro de la Clínica dictada por Luciano Delprato

Este fin de semana el Instituto Nacional del Teatro realizó el tercer encuentro en la Clínica de dirección y puesta en escena dictado por Luciano Delprato. La clínica se desarrollará en todo el NEA. El próximo encuentro será en Agosto.

A través de una convocatoria abierta el Instituto Nacional Del Teatro (INT) se llamó a directores de la región NEA para participar de diferentes encuentros de perfeccionamiento que se desarrollarán dentro de la región entre los meses de Mayo y Octubre. Este fin de semana se realizó en la ciudad capital el tercer encuentro.

Para estos encuentros el docente-disertante elegido fue Director de escena, dramaturgo y pedagogo, Luciano Delprato, teatrero de ley nacido en Córdoba. Este joven director forma parte del grupo Organización Q, tiene en su haber multipremiadas obras de las cuales se pueden resaltar: Número 7 (producción 2017 del Teatro Nacional Cervantes), Aleeegría (premio Teatrés 2016), Número 8 (28° Fiesta Nacional Del Teatro – Jujuy 2014), Edipo R, entre otras.



En nuestra provincia son un total de 22 proyectos teatrales que se encuentran en proceso formativo de elaboración. Las charlas se realizan en dos formatos personalizadas con cada uno de los directores de las obras y en forma grupal, en la cual cada uno va desarrollando sus propias técnicas de dirección mientras son observadas por el tutor y sus colegas. Todavía quedan pendientes tres encuentros más que se desarrollarán en los meses: del 15 al 22 de agosto, 5 al 12 de septiembre y el encuentro final será del 3 al 10 de octubre. El docente recorrerá la región en el siguiente orden: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

En cada encuentro el dramaturgo intenta dejar plasmados diferentes técnicas, pensamientos y apreciaciones sobre el trabajo en la dirección y cómo impacta esta experiencia en estos encuentros organizados con grupos teatrales del NEA.

“Las claves de la formación acaso no existan. Pienso en el concepto de “clave” cómo la llave maestra de un código secreto, y pienso de inmediato que el secreto, de ser develado completamente, desalojaría la teatralidad, que late entre la nitidez y la opacidad. De modo que si hay una clave, creo que deseo de todo corazón no descubrirla nunca. Y eso es un poco lo que intento enseñar, que al no haber una clave única, el principal entrenamiento es la sensibilidad que nos permita acceder a la particularísima naturaleza de cada proceso de creación escénico en particular, y dejar que ese susurro dicte el camino. La dirección es solo eso, ofrecer sentido al movimiento” expresó Delprato.



Consultado por la situación de la escena en la región, indicó que” el teatro del litoral se me presenta como un teatro muy influenciado por la cultura guaraní y la exuberancia de la naturaleza, sumado a la cuestión política de la proximidad con la frontera, que resulta en un vínculo distante con los centros hegemónicos de creación de valor y legitimidad, que veo como algo muy virtuoso y singular. La lucha entre hegemonía y disidencia es una de las batallas culturales más prolíficas de la sociedad actual, y como consecuencia, de la teatralidad contemporánea.”

