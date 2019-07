Taxistas de Puerto Iguazú protestan en la Aduana pidiendo agilizar el paso fronterizo

Fredy Ríos, taxista de Paradas Unidas en Iguazú, indicó que desde las siete de la mañana realizan una protesta pacífica para “no interrumpir el tránsito”. Lo hacen a 300 metros de donde se encuentra la Aduana y la medida se debe a las demoras que se registraron en el paso Foz – Iguazú, las cuales lograron alcanzar hasta tres horas. Con el tránsito a paso lento, se les imposibilita trabajar.

Fredy Ríos – taxista. FM Libertad.

“Tenemos problemas con las demoras en la frontera. Nuestro reclamo es por la cantidad de horas que suele extenderse, de hasta tres. Aduana no mejora el sistema y no tienen intenciones de hacerlo”, manifestó Ríos en comunicación con FM Libertad. En ese sentido agregó que no es la primera vez que esto sucede y que a su vez se suscita con mayor regularidad.

El taxista aseguró que, junto a sus compañeros, le comentan a la gente en qué se basa su protesta y la importancia de tener “un paso fronterizo ágil” ya que viven exclusivamente de las ganancias que deja el turismo en Cataratas. “Necesitamos que el turista ingrese a Iguazú y aporte su dinero en el comercio porque esta situación es casi de supervivencia. Como transportistas tenemos que pasar un poco más rápido”, añadió.

Entre viajar a Brasil y luego regresar al lado argentino en el lapso interminable de tres horas, explicó, se pierde mucho dinero y sin incluir el gasto de combustible durante el tiempo de espera. “Es mucho el costo que nos significa un solo viaje a ese ritmo”, dijo. Ríos especificó que en este momento la fila de vehículos para salir de Argentina supera los 400 metros desde el control de Aduana.

“Hace un mes atrás nos reunimos con gente del Gobierno nacional, de Centro de Frontera, y nos habían prometido agilizar el paso trayendo más personal. Iban a buscar las herramientas para que eso sea efectivo y no lo hicieron”, afirmó. Respecto a las declaraciones del director de Centro de Frontera, Pablo Vande Rusten, quien aseguró traer más personal de Migraciones, indicó que “ya es tarde porque está terminando la temporada. Lo debían haber preparado mucho antes”.

A.B.V.