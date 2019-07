Recuerdan que aún no está vigente la nueva tarifa de taxis en Posadas

Ante rumores de que algunas empresas habían comenzado a cobrar el nuevo precio acordado recientemente, el presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, Miguel Acuña, indicó que aún no se publicó en el Boletín Oficial aunque ya están todos los pasos administrativos dados y por lo tanto la tarifa debe mantenerse en 30 pesos la bajada de bandera y 3 por cuadra. Recién cuando el Ejecutivo Municipal lo publique, los taxistas estarán habilitados a modificar los relojes de los vehículos con un 20 por ciento de aumento a las cifras mencionadas.

Miguel Acuña, concejal de Posadas (FM Express)

Miguel Acuña explicó en FM Express que aún el Ejecutivo Municipal no publicó en el Boletín Oficial el aumento en la tarifa de taxis y remises dentro de Posadas por lo que si hay alguna empresa o trabajador particular que tiene ya los nuevos valores hay que denunciar por no ser legal todavía.

Esta consulta se dio a raíz de rumores o quejas de usuarios que manifestaron que ya hay algunos autos que están cobrando 36 pesos la bajada de bandera y 3,60 por cuadra. Si bien esos valores fueron los acordados, al no estar oficializados, no se pueden expresar y el que lo hace está incurriendo en algo ilegal, según explicó el edil.

Acuña manifestó que desde el Concejo se cumplieron con todos los pasos administrativos pero desconoce porque aún no salió la publicación en el Boletín Oficial. De esta manera y hasta que no se resuelva el paso mencionado, Acuña aclaró que el precio de la tarifa de taxis debe mantenerse en 30 (bajada de bandera) y 3 pesos por cuadra. Sí alguien detecta que esto no se cumple, debe denunciar ante la Municipalidad para que el ente actúe y sancione a las empresas o propietarios.