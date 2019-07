Liga Posadeña: desde Huracán aseguran que recibieron la habilitación para el jugador que generó un reclamo de Mitre

Huracán y Mitre son dos de los cuatro protagonistas de las semifinales del actual torneo de la Liga Posadeña de Fútbol, instancia en la cual hubo un reclamo por parte del Auriazul tras el partido de ida que tuvo como vencedor al Globo de Rocamora. El mismo tiene que ver con la supuesta mala inclusión de Javier Galeano que había estado en las filas de Guaraní dentro de la misma temporada. El presidente de Huracán Cristian Ríos afirmó que el jugador fue habilitado por el ente que regula el fútbol capitalino y que cumplieron con todos los pasos legales.

El partido de ida se había disputado el pasado 7 de julio con victoria de Huracán sobre Mitre por 1 a 0 con tanto de Emanuel Báez. La revancha debió haberse jugado este fin de semana pero ante el reclamo presentado por Mitre en el cual aseguran que hubo mala inclusión de un jugador (Javier Galeano) finalmente no se jugó. La resolución del tribunal de la liga aún no llegó porque estaban esperando el descargo del Globo, descargo que se hizo finalmente esta mañana.

Al respecto, el presidente del club Huracán, Cristian Ríos, explicó en comunicación telefónica con Canal 12 que la habilitación del futbolista está en regla y que la misma fue concebida por la propia Liga Posadeña. “Hicimos las consultas y la presentación por el jugador y nos habilitaron”, señaló.

Además dijo que presentaron el descargo y que sorprendió mucho el reclamo de Mitre ya que consideran que está todo en regla y que el partido se ganó en la cancha merecidamente y no debe modificarse en un escritorio y con un reclamo injustificado según su criterio.

Galeano había sido parte del plantel de Guaraní Antonio Franco pero no jugó en el Regional Amateur y sí lo había hecho en el torneo de la Liga Posadeña pero no el actual. Ese reclamo es el que hace Mitre que entiende que si bien son dos torneos distintos, el jugador no puede actuar para dos clubes dentro de la misma temporada.

Ahora el tribunal de la Liga deberá resolver antes del fin de semana para programar el segundo partido que define al finalista que se medirá con Sporting de Santo Pipó, que eliminó a La Picada y busca su cuarto campeonato consecutivo.

En caso de no haber modificación de resultado, Huracán jugará de local con la serie 1 a 0 a su favor. Si hay algún fallo a favor de Mitre, podría arrancar la serie definitiva de visitante con una ventaja, si le dan el partido por ganado como se pidió en el reclamo.