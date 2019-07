Deudora de un crédito UVA tildó de “pura propaganda política” el anuncio de compensaciones de Nación

Este lunes el gobierno nacional anunció compensaciones para los tomadores de este tipo de crédito. Para Dolores Corró dijo que es un anuncio que no está ni regulado ni implementado.

La tomadora de un crédito UVA, Dolores Corró, criticó duramente el anuncio efectuado por el gobierno nacional el lunes acerca de una compensación para ayudar a los deudores ante los fuertes incrementos que vienen sufriendo todos los meses. “Es el tercer anuncio, los dos anteriores no se han implementado. Justo antes de las elecciones y después de tanto reclamar, esto no sigue cerrando. Son medidas parche que se anuncian pero no se implementan”, denunció.

Dolores Corró, deudora de un crédito UVA en Canal 12

Corró explicó que antes del último anuncio hubo otros dos que fueron en la misma dirección. El primero en octubre del año pasado cuando el propio presidente, Mauricio Macri, anunció un tope en las cuotas. El segundo llegó en abril de este año cuando se informó que las cuotas no podían superar determinado porcentaje de los ingresos de los tomadores.

“Ni el de ahora que habla de los índices de variación salarial, que si superaban el 10%, eso en plata significa 500 pesos mensuales, es una medida que sería solamente por 15 meses, no ataca el problema de fondo que es el incremento desmedido de capital. No está implementado, no está formalizado, los bancos no tienen la orden escrita de qué y cómo hacer. Anuncios, nada más”, se quejó la deudora.

En ese sentido, Corró reveló que en este momento, por el índice que se toma para calcular, su deuda creció 1 millón de pesos. “Es tan terrible saber que te vas a quedar en la calle sin tu techo, que perdiste lo que invertiste, que te van a embargar el sueldo si el banco te ejecuta porque no te alcanza. Son tantas posibilidades nefastas que uno maneja en la cabeza que nos arruinaron la calidad de vida”, lamentó.

La mujer además dijo que las familias viven un panorama nefasto, muy preocupante. “Tenemos todos los aumentos de los servicios, de los combustibles, de los alimentos y a todo esto le tenemos que sumar los incrementos mensuales de las cuotas, esto se suponía que iba ser una solución y la verdad es que nos hemos comprado un problema infinito”, agregó.

Corró es una de las personas que adquirió el crédito UVA, lo hizo hace casi dos años para pagar una casa del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). Recibió 1.200.000 pesos y hasta el momento el capital de la deuda aumentó 1 millón de pesos más.