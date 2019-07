Silvina Solonesnyk (27) recibió las llaves del Volkswagen UP 0 Kilómetro que ganó en el Deporbono 3, en mayo pasado. La contadora pública se hizo acreedora del segundo premio con el n° 39.073, distribuido por la Asociación de Futbolistas Veteranos de Puerto Iguazú.

La joven, que hasta el momento no contaba con un medio de movilidad, comentó que adquirió el bono a un compañero de trabajo que forma parte de un equipo de futbol de veteranos de la ciudad turística. “Lo hice porque todos los años colaboro con el deporte”, agregó.

Recordó que se enteró que había sido beneficiada cuando el vendedor “me mandó un mensaje contándome que él había comercializado el número ganador del auto. Para corroborar, busqué en Internet y estaba el video del sorteo. No me imaginaba que eso podía pasar. Además, no me acordé que se sorteaba ese día. Me produjo una emoción enorme porque nunca había ganado premio alguno”.

Cuando estuvo segura que el auto era suyo, llamó al trabajo a su esposo Rodrigo, que “no lo podía creer. Estoy muy agradecida. Y voy a seguir colaborando”, manifestó Solonesnyk, quien es oriunda de la localidad de San José pero que desde hace un tiempo reside en Puerto Iguazú.

De esta manera, el Deporbono 3 entregó todos los premios del sorteo realizado el pasado 18 de mayo. Arantxa Itatí Ortiz (24), profesora de educación física oriunda de San Vicente, se hizo acreedora del primer premio (nº 842), una Chevrolet S10 4×4 doble cabina. En tanto, Yesica Sosa compró el n° 38.826 para colaborar con la Asociación Iguazú Hockey Club, donde entrena su pequeño hijo, y ganó el 3º premio: una Motomel Skua 125cc.

Por su parte, Arnoldo Schrank, de Capioví, compró el bono n° 29.624 para contribuir con el Club Esperanza, del mismo municipio, y ganó una heladera con freezer, premio del 4º premio.

Por último, el ganador del 5º premio fue Ricardo Omar Beling. El empleado de comercio de Puerto Iguazú adquirió el n° 40.385 a la Liga Regional de Fútbol de la ciudad de las Cataratas, y ganó un smart TV de 32 pulgadas.

El Deporbono es un programa de esfuerzos compartidos llevado adelante por el Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Deportes y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC SE), junto a las instituciones inscriptas en el Registro Único de Entidades Deportivas (RUED) del ministerio.

La tercera edición derramó 15 millones de pesos al deporte misionero a través de bonos que fueron distribuidos entre más de 200 entidades que forman parte del RUED, quienes tuvieron a su cargo la venta de los números, generando de esa manera recursos completos y directos, sin contraprestación alguna, para el sostenimiento de sus actividades.