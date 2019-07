Gestionarán crédito para paliar caída de las ventas del sector citrícola

Productores del sector ya habían anunciado la fuerte crisis que se vive en el mercado de cítricos, Yaco Mazal, subsecretario de producción informó que desde su cartera están buscando a través del financiamiento paliar los efectos de la caída de la demanda interna y de las ventas al exterior.

Yaco Mazal- Radio República

Como ya lo habíamos anunciado en Misiones Online, productores afirman que sus cosechas se están perdiendo ante la falta de demanda. En ese sentido, Yaco Mazal , subsecretario de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro y Producción afirmó que ya han sido notificados al respecto y están buscando optar por un crédito que permita a la cooperativa citrícola de Misiones incrementar su demanda.

“El mercado interno está saturado y en estos días hemos visto como en Tucumán están tirando los limones en el NOA y en el NEA la situación es grave (…) estamos gestionando un apoyo, un crédito para sostener por unos meses esta situación y ver cómo salimos adelante”.

Añadió que para ello están en contacto con la Cooperativa citrícola que tiene desafíos para afrontar desde el pago del personal hasta los procesos mismos.

El funcionario explicó que lo que se busca con ese crédito es salir de esta situación. “Si bien la cooperativa citrícola tiene un contrato con una empresa grande como Coca Cola, la situación en general no es esa. No podemos solo sostenernos en esos y ver cómo hacemos (…) hoy el mercado externo está caído y el interno está saturado”. Añadió que esta situación es nueva y no solo en este sector sino en otros”.

Lo dicho por Mazal no está en armonía con lo expresado por algunos productores quiénes no solo ven el problema como una saturación del mercado local, sino que afirman que se ha extendido al de producción para las empresas, pues la cooperativa ni siquiera está pudiendo comprar para este sector.

