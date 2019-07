Desde Migraciones le respondieron al millonario brasilero: “Brasil no controla nada y depende de Argentina”

RELACIONADAS Uno de los empresarios más importantes de Brasil se quejó de la fila y burocracia para cruzar a Iguazú

El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Puerto Iguazú, Jorge Lacourt, le respondió al empresario millonario brasilero, Luciano Hang, propietario de las tiendas Havan, quien este domingo posteó un video donde se quejó del tiempo de demora que padeció en su intento de ingresar a la Argentina por el puente Tancredo Neves, que une la ciudad de las Cataratas con Foz. “Toda la responsabilidad del control es argentina. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna colaboración de Brasil, porque Brasil debería hacer el control de ingreso a su país porque estamos en una zona realmente complicada, estamos a los ojos del mundo”, aseguró el funcionario.

Jorge Lacourt, delegado regional de Migraciones en Radio República

Lacourt dijo que el empresario tienen razón en algunas críticas, aunque en otras no y que además algunas responsabilidades son compartidas. “En esta época se complica la situación por la cantidad de gente. Nosotros somos un país que ha tenido dos ataques de terroristas en su momento, no tenemos por suerte organizaciones criminales tan fuertes como tiene Brasil y nosotros tenemos que cuidarnos. Eso no es solo sellar el documento sino que a toda persona que ingresa y egresa se le hace un control”, puntualizó.

En ese sentido, el delegado regional señaló que Argentina es el único país de la triple frontera que realiza controles migratorios y que desde Brasil siempre se pide colaboración cuando tienen algún problema. “Cualquier problema que hay Brasil nos pide informes sobre movimiento de personas, la captura de sus delincuentes, muchos pasan sus fronteras y nadie controla y las terminamos deteniendo nosotros. Toda la responsabilidad y el esfuerzo son de Argentina”, insistió.

En este marco, Lacourt reconoció que le gustaría reducir los tiempos de espera pero recordó que el sistema argentino tiene encima otros controles. “El sistema de Interpol Argentina, pedidos de captura, controlar que no entren o salga menores de edad sin autorización, hay todo un trabajo atrás que tiene su responsabilidad. Esto no es un peaje, es un control”, recordó y agregó a modo de ejemplo que por un convenio, Argentina exige a los menores que quieran ingresar que antes efectúen su salida de Brasil. “Estamos en una zona de mucha trata de personas y no podemos obviar estas cosas”, advirtió.

Lacourt reveló además que Migraciones de Brasil tiene solo cinco personas para controlar en la zona mientras que Argentina cuenta con 150 funcionarios. En este contexto, el funcionario nacional se quejó de la calidad de los documentos brasileros, que ni siquiera permiten una lectura rápida. “Controlamos ingreso y salida. Tenemos un problema gravísimo con los documentos brasileros que son de muy mala calidad, no permiten la lectura por código. Hay una responsabilidad de los países. Tenemos una responsabilidad que no asumen nuestros vecinos pero si la asumimos nosotros”, lamentó.

Para finalizar, Lacourt dijo que en promedio estos días cruzan la frontera unas 40 mil personas y unos 10 mil autos. “El tiempo de espera es de una hora, hora y media en un día complicado. Hay momentos y horarios donde se pasa rápido”, señaló.