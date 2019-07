Colectivos cumplen el servicio con normalidad y recién el miércoles se sabrá si la UTA convoca a un nuevo paro

Pese a que había corrido el rumor de un posible paro sorpresivo de transporte en Misiones para las primeras horas del lunes, el servicio funciona con normalidad tal como se había anunciado desde el gremio que mantiene una negociación con el sector empresarial para lograr un incremento salarial del 20 por ciento y un bono de 16 mil pesos como en Buenos Aires. El miércoles habrá asamblea en Buenos Aires y de no llegar a un acuerdo, puede haber más medidas como la que se cumplió el viernes con el servicio interrumpido totalmente por 24 horas tanto en corta, media y larga distancia.

La mañana del lunes marcó afortunadamente para los usuarios del servicio público de pasajeros un estado normal. Es decir que hubo colectivos desde la hora pactada y con la frecuencia habitual. Cabe destacar que luego de la medida del viernes, cuando no hubo servicio por 24 horas, se había analizado la posibilidad de volver a interrumpir el servicio para hoy.

Finalmente esto no ocurrió como se había adelantado desde UTA, gremio que nuclea a los trabajadores de este rubro, pero no descartaron que de no llegar a un acuerdo, las medidas de fuerza pueden volver esta semana. Recién el miércoles habrá novedades ya que se desarrollará una asamblea para destrabar el conflicto.

También desde otras provincias han sentado postura y comunicaron que si durante una nueva audiencia no se firma el incremento, UTA llevará a cabo más paros. Los choferes pretenden el mismo acuerdo salarial que alcanzaron sus pares de Buenos Aires. El mismo consiste en un 20 por ciento de aumento a partir de junio y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas, ocho mil pesos por cobrar el 20 de julio; cuatro mil pesos, el 4 de agosto, y cuatro mil pesos en septiembre. El acuerdo paritario es sólo por tres meses.