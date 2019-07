Boca: el representante de Bendetto aseguró que el jugador acordó el contrato con el Olympique de Marsella

Christian Bragarnik dijo que, aunque no hay nada firmado, “Pipa” está de acuerdo con lo que ofreció el equipo francés. “Falta lo más difícil, que lo concreten entre los clubes”, indicó el representante del delantero.

Darío Benedetto y Olympique de Marsella llegaron a un acuerdo y solo resta que Boca y el club francés concreten la millonaria transferencia del delantero a Europa. Así lo confirmó Christian Bragarnik, representante de “Pipa”, en diálogo con Fox Sports Radio.

“La realidad es que el Olympique de Marsella se comunicó con nosotros. Puedo hablar por la parte del jugador, y hemos llegado a un acuerdo. Después tanto Boca como Olympique deben evaluar la parte de transferencia entre los clubes, que no me compete a mí”, indicó el agente del futbolista.

El propio Bragarnik se encargó de aclarar de que este acuerdo entre Benedetto y Olympique no confirma la transferencia. “Me preguntaron las condiciones, las trasladé, pero no hay nada firmado. Después queda lo más difícil, que es concretar entre los clubes”.

Sin embargo, el representante de “Pipa” remarcó el tiempo que lleva su apoderado en Boca y que la posibilidad de jugar por primera vez en Europa a los 29 años lo moviliza: “Nadie recuerda que Darío lleva tres años en Boca, lo que no es poco. Ha dado todo por Boca. El mismo ha trasladado que su intención no era irse, salvo si llegaba una oferta de un club importante de Europa. Hubo sondeos de otros mercados, y él dijo que no. Hoy estamos esperando que llegue a buen puerto la negociación”.

Nicolás Burdisso, manager de Boca, no confirmó ni desmintió la información brindada por Cristian Bragarnik pero sí adelantó que buscarán un reemplazante ante una hipotética venta de un delantero. “Si se va un 9, saldremos a buscar un delantero”, dijo en diálogo con TNT Sports.

Vale recordar que Boca rechazó una primera oferta del Olympique de Marsella de 12 millones de dólares. Sin embargo, en las últimas horas el cuadro francés habría enviado una mejora de la cifra que ascendería a 18.000.000 de dólares limpios para el club, que se acerca bastante a la cláusula del futbolista de 21 millones.

“Por el momento hubo ofertas y contestaciones de Boca. Estamos a la espera de que se resuelva. Darío firmó la cláusula de rescisión en junio de 2017, y ese valor va mermando año a año hasta la finalización de su contrato, en el 2021″, continuó Bragarnik, quien además anticipó que ante tamaño valor de la oferta habría que evaluar la presencia de Benedetto en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense.

“Eso va a estar condicionado a un seguro y a un montón de cosas. Nadie va a contratar a un futbolista y dejarlo jugar sin tener una seguridad”, finalizó.

Darío Benedetto arribó a Boca a mediados de 2016 a cambio de seis millones de dólares. El propio futbolista, confeso hincha “xeneize”, pagó un millón para que la transferencia desde el América de México se concretara. En total, “Pipa” disputó 76 partidos y convirtió 45 goles. Ganó tres títulos: los torneos de 2016/17 y 2018/19, y la Supercopa 2019).

(Fuente: Infobae)