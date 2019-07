Uno de los empresarios más importantes de Brasil se quejó de la fila y burocracia para cruzar a Iguazú

Luciano Hang, propietario de las tiendas Havan que cuenta con 123 locales en todo Brasil, viralizó ayer un video quejándose de la fila de dos horas que tuvo que realizar para cruzar a cenar en Puerto Iguazú. “Al visitar nuestras tiendas en Foz do Iguaçu, decidí visitar Argentina, y estuve dos horas en la aduana argentina. Una vergüenza. ¿No quieren turistas? ¿No quieren vender? No puedo creer lo que veo. Pueden ser peores que en Brasil” resaltó.

Este fin de semana Luciano Hang, uno de los empresarios brasileños más exitosos del país vecino, destacado por la revista Forbes como el 11° más rico de su país, estuvo en Foz do Iguaçu recorriendo sus tiendas emplazadas en los shoppings y el centro de la ciudad.

En este marco, el sábado quiso cruzar con su familia a Puerto Iguazú (Argentina) para recorrer y cenar, y se molestó en gran manera cuando tuvo que esperar en el puente Tancredo Neves, dos horas de fila para poder llegar a la ciudad de las Cataratas.

Por esa razón, estando en la fila, realizó un video quejándose de la situación y lo viralizó en sus redes sociales. En la oportunidad el exitoso empresario (propietario de Havan- una de las mayores cadenas de tiendas de Brasil con 123 locales en 16 estados) destacó “Al visitar nuestras tiendas en Foz do Iguaçu, decidí cenar en Puerto Iguazú en Argentina y he estado haciendo una cola sin fin durante dos horas. Lucho todos los días contra la burocracia y veo que Argentina puede ser peor que nosotros. Imaginen cuánto pierde el país. ¿No quieren turistas? ¿No quieren vender? ¿No les gusta el dinero? ¿Cómo nadie puede resolver un problema tan simple? No podemos callarnos. El pueblo tiene que protestar. ¿Y vos aceptás la burocracia o luchas contra ella?”

Además manifestó en el video “Odio la burocracia, están viendo acá (dijo señalandola larga fila) bienvenidos a la Argentina dice y estás dos horas en la fila, miren esto, el fin de semana la gente quiere pasar al otro lado, quieren ir para el restaurante, quieren comprar, gastar, y es como si parasen el turismo en su país. Es una vergüenza. Bienvenidos a la Argentina, dos horas para sellar el documento, qué vergüenza. La burocracia de la Argentina consigue ser peor que la de Brasil. Gente hay que acabar con la burocracia! Esta gente acá (señalando las casillas de Migraciones) queriendo sellar y sellar y sellar no hace nada, es una verguenza!”

Cabe destacar que la agilización del paso fronterizo es un reclamo histórico del empresariado de Puerto Iguazú, tal es así que en 2016 se inauguraron 16 casillas de ingreso y 12 de egreso de la Dirección Nacional de Migraciones para sumar a las pocas que había anteriormente y permitir así que haya un paso de frontera mas ágil en el ingreso a Puerto Iguazu. Pero pese a este esfuerzo, el objetivo de agilización aún no se ha logrado, ya que los vecinos brasileños y paraguayos, como así también los turistas, se siguen quejando del lento tráfico fronterizo que opaca a un “fluído Mercosur” y perjudica los esfuerzos de la promoción turística conjunta de la región que se realiza en el exterior.