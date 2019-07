Mauricio Macri: “Lo que está en juego en esta elección es la democracia”

“Lo llamé por teléfono para pedirle y ofrecerle que me acompañe pero no me dejo terminar de hablar y me dijo ‘acepto’. Me dijo ‘esto lo hago por mi país y porque amo a Argentina y hay que consolidar la democracia’. Con el autoritarismo no hay futuro, me dijo”.

“Nunca el FMI puso tanto dinero en tan poco tiempo. Hoy la Argentina tiene la mayor cartera de sus préstamos. Lo del Fondo fue una decisión política. Los principales líderes del mundo decidieron apoyar a la Argentina en esta etapa de salir del populismo. El mercado es algo distinto, mira en una computadora lo que le conviene o si hay más o menos riesgo. El mundo está esperando a ver si continuamos, y si continuamos se viene una etapa muy buena para la Argentina”.

“Argentina defaulteó 8 veces. Eso significa incumplir y engañar. Argentina no va a defaultear, tiene una deuda baja respecto a su PBI. Hay países que están muchísimo peor que nosotros y no tienen riesgo de default. La discusión es si vamos o no a seguir por este camino. Argentina va a seguir teniendo financiamiento”.