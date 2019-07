El dramático pedido de ayuda de un taxista baleado en Neuquén: “Por favor, ayúdenme”

Ocurrió en Neuquén. Dos delincuentes le dispararon por la espalda al hombre de 41 años en un intento de robo.

“¡Berni, Berni, me dispararon Berni, me robaron! ¡Por favor, ayúdenme, ayúdenme! ¡Me dispararon, por favor, llamá a la policía, a la ambulancia, me dispararon!”, se escucha en el audio de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales en el que el taxista Pablo Sánchez pide ayuda tras ser baleado en la ciudad de Neuquén, el último sábado a la madrugada.

Los dos delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y le dispararon por la espalda para robarle. Por el ataque, Sánchez terminó con graves heridas en la médula, riñones y otros órganos.

El proyectil recorrió como mucho una distancia de entre 15 y 20 centímetros antes de perforar el cuerpo del taxista y en su paso dañar la médula y el estómago. Vecinos del lugar sintieron la detonación y salieron a auxiliar al taxista que solo alcanzó a decir que fueron dos personas.

El mensaje del taxista herido fue para el dueño del auto con el que trabaja, Edgardo “Berni” Meriño, al que le avisó sobre el ataque que recibió en su auto. Sánchez se encuentra internado y con pronóstico reservado.

Por el momento, hay dos sospechosos demorados por el ataque al taxista.



Fuente: Telefe Noticias