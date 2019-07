Cristela Irrazábal: “entendemos que a Misiones no le va ir igual con cualquier gobierno nacional”

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos (peronismo, Kirchnerismo y Massismo), que llevará como fórmula presidencial a Alberto Fernández y Cristina Fernández, pasó por los estudios de Misiones Online a contar los ejes que buscarán desarrollar como gobierno, si ganaran las elecciones.

La prioridad será ordenar “el caos en el que estamos viviendo” indicó, refiriéndose a la actual gestión que lleva a cabo el gobierno nacional. Para ellos buscarán incluir medidas que apunten a bajar la inflación, recuperar el poder adquisitivo, el acceso a la canasta básica y la reactivación de la industria nacional y las PyMES.

La política internacional también será un eje a tener en cuenta en el gobierno de Fernández – Fernández, “Alberto estuvo reunido con representantes del FMI, para ver bajo qué condiciones se puede renegociar la deuda, para que no sea a costa del salario de los trabajadores el pago”, expresó la precandidata.

Sobre visión que tienen con respecto a las elecciones nacionales, Irrazábal consideró que hay muchas expectativas sobre la posibilidad de que Alberto Fernández sea el próximo presidente de la nación. “Este gobierno no ha beneficiado a nadie más que al que puede recibir y fugar dólares. Las demás personas, todos los trabajadores de todos los ámbitos, están preocupados, angustiados, es una situación de pauperización de la vida cotidiana”.

Irazábal destacó la preocupación sobre el desfinanciamiento en el ámbito de la salud, no solo se refirió a la falta de vacunas, sino también a la caída de programas vinculados a la educación sexual, o de distribución de medicamentos (como el programa Ex REMEDIRAR, actual Cus Medicamentos). “La provincia hace sus intentos de cubrir algunas cosas, pero si no hay un gobierno nacional que garantice con políticas nacionales el sustento de determinados planes y programas, no hay posibilidad de seguir”.

También se refirió a la quita de subsidios, “muchos se quejaban del subsidio, pero el problema está en las industrias que tienen a la energía dentro de los principales gastos. No es lo mismo con un gobierno que te da mínimamente las garantías para que puedas seguir trabajando y dando trabajo, a que un gobierno que te las quita”.

Sobre el último informe de la UCA (Universidad Católica Argentina) que indica que la pobreza alcanzó el 35%, Irazábal consideró que es una cifra dramática y que está muy concentrada en la población infantil, “es desesperanzador para el futuro, la cantidad de chicos en situación de calle y malnutridos, es un problema generacional”.

La lista que integrará la pre candidata lleva en primer lugar a la actual diputada nacional Cristina Britez, en segundo lugar a Cacho Bárbaro, el tercero es el lugar de Irazábal, y en cuarto lugar a “Pichi” Esper Perie. “Todos los que integramos la lista tenemos claro cual es el proyecto de país que queremos y tenemos un compromiso de ante mano con eso. Entendemos que a Misiones no le da igual con cualquier gobierno y por eso vamos en esta boleta con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, es la fórmula que nos puede permitir a nosotros darnos la posibilidad de un gobierno que garantice los intereses nacionales y populares”, consideró.

JP