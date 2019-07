Alfredo Schiavoni: “La gente está muy esperanzada y no quiere volver al pasado”

El precandidato a diputado nacional por el PRO dijo que percibe una expectativa positiva sobre un segundo mandato del presidente Mauricio Macri y destacó la convivencia de su espacio con el Frente Renovador en Misiones. Además habló sobre la reforma laboral y previosional.

El precandidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio, Alfredo Schiavoni, reveló que durante sus visitas a las diversas localidades de Misiones, la gente le manifiesta que ya se sienten algunos cambios en los indicadores económicos, como la baja de la inflación y la estabilidad del dólar, lo que impulsó a la economía fuera de las principales preocupaciones del electorado. “Hoy por hoy no es la centralidad del problema. Sí hay una gran preocuación por los puestos de trabajo, por la generación de empleo, cosa que comparto y es una de nuestras principales preocupaciones. Las expectativas están puestas en todo lo que sembró el gobierno de Macri en estos cuatro años empiece a dar sus frutos en un segundo mandato. La gente está muy esperanzada y no quiere volver al pasado”, señaló.

Schiavoni resaltó además otras aristas del gobierno del presidente Mauricio Macri que son destacadas por los misioneros como la devolución a las provincias de parte de la Coparticipación y el manejo de las instituciones. “Hay otras cosas que la gente aprecia y valora muchísimo en el gobierno de Mauricio Macri, en primer término y a pesar de los que se diga es el Gobierno Federal en la historia Argentina, el que le ha devuelto recursos a las provincias. El año que viene vamos a terminar de devolver 15 puntos de Coparticipación que antes disponía la Nación en tiempos de Cristina y ahora lo disponen los gobernadores. De las 24 provincias, 22 tienen superávit, es decir, reciben más de lo que gastan. También parcia mucho el republicanismo del gobierno de Mauricio Macri. La división de los poderes, que no se metan, que no presionen, que no extorsionen, se terminó la política del látigo o la chequera que usaba el kirchnerismo”, destacó.

Schiavoni encabeza la lista del PRO, partido que competirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con los candidatos de la Unión Cívica Radical (UCR) y Activar Misiones. Sus compañeros de lista son la contadora Natalia Dorper, de Montecarlo; el contador Silvio Contreras, de Oberá y la doctora Rosana Medera, de Eldorado. La lista definitiva que competirá por Juntos por el Cambio en las generales del 27 de octubre será encabezada por el ganador de las PASO y luego intercalados, una mujer, uno varón y otra mujer para respetar la paridad de género. El reparto de los lugares será según el sistema d’Hondt. “Hay que alcanzar el 25% de los sufragios del espacio, es importante porque quien no alcancé ese piso no participa de la repartija de los de los cargos y luego por sistema D’Ont siempre respetando la paridad de género”, explicó.

En ese sentido, Schiavoni agregó que todas las listas avalan las propuestas del presidente Mauricio Macri y que entienden que es necesario otro periodo para completar lo que denominó “los cambios profundos que la Argentina necesita”. “Entiendo que Misiones necesita el diseño de una matriz productiva que pueda incluir a toda la población económicamente activa, esto es generar oportunidades de empleo, de trabajo. Misiones tiene un enorme potencial no solo por sus riquezas naturales y su geografía sino también por el material humano que tenemos. Conozco el potencial de nuestra gente. El trabajador en Misiones tiene una inventiva y una capacidad que es difícil encontrar en otros lugares de la Argentina”, sostuvo.

Reforma laboral

“Entiendo que cuando una legislación otorga beneficios que no se pueden cumplir empieza a convertirse en un boomerang. Es decir, el empresario, el dueño del capital prefiere tener trabajadores en negro, trabajadores irregulares, en lugar de tener los registrados y esto sí que va en detrimento real de los trabajadores. Entonces hay que ver, hay conquistas. Por supuesto que quiero la calidad para todos pero también tenemos que hablar de productividad en el trabajo. Si no te pueden echar porque tenés estabilidad y te dedicas a no trabajar le estás perjudicando a tus compañeros trabajadores, no solo el dueño del capital. También hay que reconocer como sociedad que algunas conquistas que en determinado se le dieron a algunos sindicatos son de imposible complimiento y terminan yendo en detrimento de los trabajadores y en beneficio de los sindicalistas. Cualquier reforma laboral y previsional que se haga en la Argentina tiene que ser consensuada por los representantes de los trabajadores. La Argentina tiene una ley que permite que dirigentes sindicales se enquiste en la representación de los trabajadores porque les bloquean todos los caminos a quienes pretenden renovar esas conducciones sindicales. Eso realmente creo que no es bueno para los propios trabajadores. Cuando hablamos de reforma laboral tenemos que hablar necesariamente de la productividad del trabajo”.

Reforma previsional

“Las leyes previsionales tienen que ser una base sustentable. No pueden partir de una base ficticia que solo se puede cumplir inyectándole fondos de otro lugar. Hay una relación entre trabajadores en actividad y pasivos que hay que encontrarle el equilibrio para que el sistema sea básicamente sustentable. No lo veo como una exigencia del FMI sino del sentido común Hay que buscar darle sustentabilidad”.

