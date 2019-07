Novak Djokovic y Roger Federer definirán este domingo desde las 10 quién será el campeón de Wimbledon. El N° 1 del mundo es el campeón defensor y va por su quinto título en el torneo británico tras levantar el trofeo en las ediciones de 2011, 2014, 2015 y 2018, mientras que el suizo es el máximo ganador en la historia del certamen con ocho conquistas: cinco entre 2003 y 2007, una en 2009, otra en 2012 y la última en 2017.

El serbio llega a un nueva final del Grand Slam de césped tras vencer al español Roberto Bautista Agut por 6-2 4-6 6-3 y 6-2 en las semifinales. En las rondas anteriores, superó a Philipp Kohlschreiber (6-3 7-5 6-3), Denis Kudla (6-3 6-2 6-2), Hubert Hurkacz (7-5 6-7 6-1 6-4), Ugo Humbert (6-3 6-2 6-3) y David Goffin (6-4 6-0 6-2)

“Es un sueño cumplido”, expresó Novak tras acceder una vez más al partido decisivo del torneo que lo medirá contra Federer, que viene de eliminar a Rafa Nadal por 7-6 1-6 6-3 y 6-4 en el clásico del tenis.

Su Majestad también había dejado afuera a Lloyd Harris (3-6 6-1 6-2 6-2), Jay Clarke (6-1 7-6 6-2), Lucas Pouille (7-5 6-2 7-6), Mateo Berretini (6-1 6-2 6-2), que hasta bromeó con cambiar de trabajo tras perder con Roger, y Kei Nishikori por 4-6 6-1 6-4 y 6-4.

Será el partido N°48 entre ambos, con ventaja a favor de Nole por 25 a 22. En Grand Slams, el historial también le favorece a Nole por 9 a 6, y 2 a 1 en Wimbledon con las victorias en las finales de 2014 y 2015. Por su parte, Federer se impuso en las semifinales del 2013. ¿Quién gritará campeón?

“El día del examen no hay que leer libros”: Federer explicó cómo jugar consecutivamente ante Nadal y Djokovic

“No creo que tenga mucho que hacer en términos de entrenamiento. Es como la escuela: el día del examen no tienes que leer libros. El trabajo hay que traerlo hecho de antes”, definió sobre el período de descanso previo a la final.

Roger Federer está por afrontar la 12ª final de Wimbledon de su historia luego de ganarle una verdadera batalla a Rafael Nadal en el clásico del tenis. Las horas posteriores a ese triunfo y las previas a la gran definición contra el temible Novak Djokovic transcurren con alegría, pero sin excesos.

Lo importante, para el suizo, es recuperar el esfuerzo realizado durante las más de tres horas de acción y definió ese proceso de un divertido modo en la conferencia de prensa: “No me queda mucha energía para entrenarme intensamente ahora mismo. Lo más importante es, sobre todo, la recuperación. Pegarle a algunas bolas el sábado y calentar el domingo. No creo que tenga mucho que hacer en términos de entrenamiento. Es como en la escuela: el día del examen no tienes que ponerte a leer libros. El trabajo hay que traerlo hecho de antes. Es por eso que pude hacer esto hoy”.

El número 3 del mundo y ganador en ocho ocasiones del mítico torneo sobre césped, que en unas semanas cumplirá 38 años, admitió que la “experiencia” lo ayudará a recuperarse tanto físicamente como anímicamente. “Sé que aún no ha terminado. No tiene sentido celebrar una fiesta esta noche o celebrar en exceso a pesar de que estoy extremadamente feliz. Creo que sé cómo separar estos dos partidos. Si fuera la final del torneo, me sentiría diferente. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, queda un partido”, explicó sobre el duelo contra el serbio del próximo domingo a las 10 (hora Argentina).

Federer destacó que “es difícil vencer a los dos en fila”, al mismo tiempo que analizó las similitudes y diferencias en el juego de sus contrincantes: “Los dos en el servicio están un poco en la misma esfera, el mismo nivel de velocidad. Djokovic se mueve de una manera diferente, cubre el campo de otra manera. Este es un ajuste táctico.”

Con un 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4 se quedó con el boleto a la definición del título. Ese segundo set llamó la atención por el apabullante dominio del español: “Perdí mi juego con el sol y el viento un poco en mi contra. Mi porcentaje de servicio se redujo. Pero sabía que seguiría mi plan de juego, siendo agresivo y ofensivo. Comencé a sacar mejor después y a ganar puntos importantes”.

“Fue bueno quebrar su servicio temprano en los últimos dos sets, pero también te pone más presión. Sabía que Rafa todavía podía crear oportunidades porque es uno de los mejores jugadores que hemos visto en este deporte. Este final de partido tuvo todo en términos de drama”, explicó sobre el cierre del duelo.

Fuentes: Olé – Infobae