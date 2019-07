Paro de colectivos: choferes reclaman cobrar lo mismo que sus pares de Buenos Aires

En Capital, Gran Buenos Aires y Tucumán hubo acuerdo pero no en el resto de las provincias. El Misiones un salario básico se ubica en los 33 mil pesos y el reclamo es por un aumento del 20% más un bono de 16 mil pesos, que elevaría el básico a 41 mil pesos.

El paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en todo el país se sintió fuerte en Misiones en donde los servicios urbanos y de media distancia no están funcionando. El secretario general del gremio en la provincia, Luis Horacio Alvez, aseguró que el reclamo fue decidido por los trabajadores debido a que no hay un acuerdo salarial desde hace tres meses en la mayoría de los distritos, salvo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Tucumán, donde hubo acuerdo.

Luis Horacio Alvez, secretario general de UTA Misiones en Radio Libertad

Sobre la situación en Misiones en particular, Alvez aseguró que no hay respuestas por parte de los empresarios más que aducir que no cuentan con fondos para afrontar algún incremento salarial. “En Misiones no tenemos respuestas. Nosotros lo que estamos reclamando es la equiparación de la escala salarial de Capital y gran Buenos Aires. Allá ya cerraron paritaria, falta el interior”, señaló el dirigente desde la manifestación frente a la empresa Tipoka.

Los trabajadores mantuvieron durante la mañana de este viernes protestas frente a las empresas que brindan el servicio de transporte público de la ciudad. Por la avenida Cabo de Hornos el tránsito se interrumpió en la mano que va desde la exruta provincial 213 hasta la ruta nacional 12. La misma situación se vivió en Tipoka, por la avenida Cocomarola, donde el tránsito hacia el centro estuvo habilitado. Solamente en la avenida López y Planes, donde se encuentra el galpón de Bencivenga hubo corte total.

Alvez aseguró que el salario básico de un conductor se ubica en los 33 mil pesos y que el reclamo es por un incremento del 20% más un bono de 16 mil pesos ,que llevaría el salario inicial a 41 mil pesos. “En Posadas no hay respuestas. Aducen no tener los fondos necesarios para paliar ese incremento”, insistió.

En ese sentido, el dirigente también recordó que este jueves se realizó la última reunión paritaria en el ministerio de Trabajo de la Nación, donde ya venía negociando desde hace tres meses. “Ayer era la última reunión de una prórroga de la conciliación que dimos de 5 días, aún así no hubo acuerdo”, lamentó.

