Los chicos de Eameo en Posadas: “Los memes son un medio más para transmitir información”

Sí, a pesar de cómo los ves, estamos hablando en serio. “Pikachu” y “Quien les habla”, lejos de develar sus verdaderas identidades para evitar el golpe de la fama, son quienes están detrás de la cuenta de memes Eameo. En su paso por la provincia, visitaron los estudios de Misiones Online TV para hablar sobre memes, humor y también acerca de cómo nació este proyecto.

En los últimos años y con el gran repunte que han sabido tener los memes en las redes sociales, los chicos de Eameo comenzaron a través de sus cuentas personales. En 2015 y entre diez amigos, creaban contenido humorístico para compartirlo en su grupo íntimo de compinches, pero a los pocos meses se les fue de la mano y allí surgió el boom de su repercusión.

Según palabras de “Pikachu”, Eameo es un “colectivo creativo” mediante el cual difunden imágenes de contenido humorístico. En septiembre cumplirán cinco años desde su creación, la misma que arrancó como un juego para divertir a su círculo. Entre todas sus redes ya llevan sumados más de dos millones de suscriptores y sus memes son furor en internet.

“Quien les habla”, por su parte, explicó a grandes rasgos qué es un meme precisamente. “Un meme es una imagen, hoy acompañada de texto, que se viraliza y se replica en las redes de manera gigante. Los memes arrancaron hace, más o menos, doce años con las imágenes que veíamos de fondo blanco y con una cara dibujada como con marcador que se llamaban ‘troll-face’. Después se les fueron agregando fotos de famosos y textos complementarios que sumaban un comentario. Son un medio más de transmitir información”, precisó.

Eameo, tal como lo dicen sus creadores, existe para divertir sin buscar mayores pretensiones. “En primer lugar buscamos divertirnos nosotros, después si alguien más se divierte, mucho mejor”, manifestaron. Pero buscar entretener no alcanza ni queda solamente ahí, sino que requiere de otra característica a tener en cuenta y eso es la forma en que se presenta a la imagen.

“Buscamos ponerle mucho laburo a la imagen para que sean ‘cuidadas’, es decir que no sean demasiado ‘fuertes’ para esa red social”, precisaron. En ese sentido manifestaron además que, hoy en día, existe mucha gente que realiza memes o trabaja en ello, de ahí parte la iniciativa de saber trabajar las imágenes que crean desde Eameo: se notan a simple vista los detalles elaborados que tiene cada foto posteada. Sobre esa línea aclararon que no todos se dedican al diseño gráfico pero que sin embargo no fue un límite para aprender a utilizar herramientas varias y aplicaciones de edición.

En lo que al ingenio respecta, estos influencers explicaron que los conocimientos de cada uno en el grupo hace creativo al proyecto. “Los memes varían dependiendo de la capacidad que tengamos y el ingenio que nos puede agarrar en distintos momentos. A veces estamos trabajando en nuestros respectivos lugares y, si tenemos a mano una compu, hacemos la imagen”, sostuvo Pikachu.

Hoy los chicos de Eameo se van a estar presentando en Posadas en marco de una charla sobre cómo tratar al humor en las redes sociales. Compartirán espacio con su público misionero y hablarán esencialmente, según dijeron ellos mismos entre risas, de “cómo hacer para no laburar”.

A.B.V.