Gabriela Michetti: “hace rato que el ciudadano argentino vota más por el país que por el bolsillo”

En una fugaz visita a la provincia para inaugurar un barrio en Aristóbulo del Valle, la vicepresidenta Gabriela Michetti, hizo lugar en su agenda para visitar los estudios de Misiones On Line TV, donde repaso temas de la realidad política argentina. Destacó los “cambios culturales” logrados por el gobierno de Cambiemos que –según Michetti- permitirían evitar vivir en crisis permanente. Consideró que se logró “sanear la economía después de muchos fracasos” y que para bajar la inflación habría que “tratar de sumar más aliados para este proyecto de cambio en la Argentina”. Consideró que la gente está dispuesta a seguir sacrificándose en apoyo a un proyecto que –según Michetti- permitiría una salida definitiva a la crisis recurrente.

Michetti llegó a la tierra colorada para entregar títulos de propiedad e inaugurar obras de cordón cuneta, luz, agua potable, cloacas y juegos para niños, entre otras mejoras en el barrio “El Buen Samaritano” de Aristóbulo del Valle y antes de volver a Buenos Aires visitó los estudios de Misiones Online TV, donde brindó una entrevista en la que hizo una lectura del panorama político nacional signado por la campaña electoral y dejó proyecciones optimistas para la economía.

Dijo que ve muy reñido el proceso electoral y “con actitudes que no me convencen, acciones de algunos políticos que hacen que la política termine siendo como vapuleada” refiriéndose como “dirigentes que van y vienen”, sin mencionarlo al candidato del Frente de Todos, “esas cosas que son poco entendibles para la gente, acciones que no le hacen bien a la política. Es como no entender una necesidad que tiene la ciudadanía de sentirse representada por dirigentes más confiables”.

Respecto a la denominada grieta y la polarización del electorado entre dos opciones, la vicepresidenta consideró que la Argentina “hace tiempo que viene haciendo este tipo de juegos de blanco y negro o de una vereda y la otra, cuesta aparecer cosas que vayan por el medio, en Argentina hace mucho tiempo que la cultura política es uno u otro, me gustan más los sistemas políticos donde hay varias alternativas y cada uno no es tan distinto a otro pero tienen matices. Creo que Jun tos por el Cambio tiene una característica especial, reúne en las políticas que desarrolla a dirigentes de espacios que tienen matices como el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO, partidos provinciales ahora el senador Miguel Angel Pichetto que es una rama del PJ”.

Agregó que Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de gobernar con consenso porque ya dentro del propio espacio y “con más razón con la incorporación de Pichetto, hay posibilidad de trabajar con espacios razonables y democráticos que digan la Argentina necesita esto y nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo”. Puntualizando que muchos de los cambios estructurales que se hicieron que admitió quedan opacados por la situación económica, como cambios culturales, institucionales y la manera de relacionarse, tanto en el gobierno como con los ciudadanos estimó que fue posible por la composición que tiene Cambiemos.

De las encuestas y los vaivenes de las últimas mediciones sobre la imagen del presidente Mauricio Macri, Michetti se autodefinió como, “poco ‘encuestera’, me gusta más el pulso de la calle, en el territorio, con la gente”, declaró.

A la hora del análisis de la economía, la vicepresidente atribuyó la crisis a factores externos que impactaron sobre Argentina, hicieron que el dólar se apreciara y provocaron el descrédito de los mercados. “Fue muy dramático, a mitad del año pasado tuvimos una crisis muy fuerte en un país que está empezando a ordenarse para salir, esa crisis duró, pero en algún momento se va saliendo del epicentro del huracán y para hacerlo tenemos que bajar el gasto público y no gastar más de lo que ingresa al Estado, hacer una estructura que le permite al sector privado empezar a competir de nuevo para ingresar a otros mercados”.

De su gestión, destacó los viajes internacionales que realizó en 40 oportunidades en los últimos tres años para abrir mercados “para cuando las empresas estén en condiciones de competir, el mercado empieza a ser el mundo entero”.

Sostuvo que para recuperar los puestos de trabajo perdidos en estos últimos cuatro años, se debe sanear la economía “después de décadas de tener fracasos económicos, uno detrás de otro, muchos años sin crecer, tres crecemos y al cuarto caemos, nunca logramos tener un proceso sostenido de crecimiento como muchos países que organizaron sus sistemas y pudieron salir adelante”

Admitió como un error del Gobierno nacional, haber generado una expectativa irreal en materia de economía. “Eso fue nuestro error, porque fue una expectativa que no se correspondía con un país que tenía 70 años de fracasos económicos, no se puede arreglar eso tan rápido”, para considerar que se debe sostener el cambio en el tiempo para que los que invierten digan “Argentina es hoy otro país”. Dijo que “la batalla más dura es la de la inflación, esa batalla hoy en el mundo no existe como tema y es porque se puede vencer. Nosotros tenemos un tema de mucho arrastre, la inflación fue una manera de ganar dinero para determinado sectores a costa de que sectores más empobrecidos de la población sigan creciendo”.

La vicepresidenta destacó además que para afianzar los avances realizados “hay que tratar de sumar más aliados de la sociedad a este proyecto de cambio en Argentina, otros sectores que no necesariamente sean partidos políticos, empresarios, sindicatos, hagamos un esfuerzo nosotros también de manera contundente, sumar algo al proceso de cambio. Si esa batalla se gana el resto de las cosas también, mencionado loas avances que ve en educación con una mejora en los alumnos, la capacitación docente la mejora en la estructura de competitividad con caminos, trenes, bitrenes que hacen más barato el flete”.

Enfatizó que hoy el país está distinto, si ganamos esta batalla “el asalariado está haciendo hoy muchísimo esfuerzo para que nunca más haya que volver a hacer esfuerzos todo el tiempo, las crisis las hemos vivido siempre no quiero volver a vivir crisis todo el tiempo y destacó como un logro que se percibe una toma de conciencia de la sociedad argentina “con una política razonable, “tenemos que hacer las cosas como hacemos en nuestra casa para que nos vaya bien en el país hay que hacer lo mismo no gastar lo que no puedo gastar, hay una toma de conciencia muy fuerte en la gente en la manera de encarar la economía, que nos va a dar la posibilidad de gobernar cuatro años más” y agregó que para afianzar la campaña electoral hay que estar con el ciudadano “explicar qué hicimos, qué hacemos y hacerlo mucho porque es la manera que podemos mostrar la diferencia”, interpretando que el ciudadano argentino, “hace rato viene votando más por el país que por el bolsillo”.

Consultada por la interna provincial para definir los candidatos a diputados provinciales por el Frente por el Cambio entre el PRO, la UCR y una fracción peronista, Michetti dijo ser de las que siempre trabaja por la unidad pero se inclinó por el candidato del PRO, Alfredo Schiavoni y consideró que, “hay una sombra fea en nuestra cultura que es el individualismo extremo y esta necesidad de ser siempre yo”, aunque justificó la interna en la ciudad de Buenos Aires por la jefatura de Gobierno promovida por ella, considerando que se jugaba algo más importante que una banca de diputados.

Sobre su futuro político, considerando que Michetti no es candidata en las próximas elecciones y en diciembre termina su mandato de vicepresidenta, dijo sentirse orgullosa de lo hecho en la vicepresidencia y repaso lo realizado en estos tres años y medio precisando que no se tomó el tiempo de analizar qué hacer, sin descartar un destino internacional en un organismo, dijo que el presidente Macri le manifestó que quiere que continúe colaborando con el Gobierno nacional.

EP/E.J.