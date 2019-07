Durísimas declaraciones de Dybala contra Sampaoli: “Ni me saludaba”

El jugador de la Juventus confesó que durante el Mundial de Rusia no cruzó ni una palabra con el ex DT de la albiceleste. Además, comentó lo que habló con Scaloni luego de haberlo sacado del partido ante Chile, en la reciente Copa América.

Paulo Dybala rompió el silencio y disparó contra Jorge Sampaoli por lo sucedido en el Mundial de Rusia 2018. Manifestó acerca de la difícil convivencia que tuvo durante el ciclo del actual técnico del Santos de Brasil.

“Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, como lo hizo con todos los jugadores. Tuve esa charla ahí, pero en el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él” expresó el cordobés.

“Desde el día en que llegué al predio hasta el día en que nos volvimos al país no tuve nada de comunicación. Cero, ni me saludaba”. Dijo el delantero de 25 años, quien en Rusia solamente jugó 22 minutos, en la derrota por 3-0 de la selección ante Croacia.

Horas antes, Leandro Paredes también había sido muy crítico con Jorge Sampaoli. “No entendía y no te llegaba a explicar lo que realmente quería. Era muy cambiante, no era claro. Te decía ‘tenés que hacer esto’, y cuando lo hacías, te preguntaba ‘por qué lo habías hecho’. No sabía muy bien lo que quería”. El jugador del PSG formó parte del proceso para el Mundial, pero finalmente no estuvo en la lista.

Por otra parte, después de lograr el tercer puesto en Brasil, Dybala afirmó que su relación con Lionel Scaloni es muy buena, que habían conversado antes de la Copa América y le había dicho que jugara de 9. Que eso fue lo que trabajaron antes y durante el certamen continental.

Y con respecto a su reacción tras salir del partido ante Chile, sostuvo que fue una calentura del momento. “Hablé y le expliqué que quería jugar un rato más. Son cosas que pasan. No es un reproche. Quedo ahí. Y él me respondió bien”.