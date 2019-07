De Berlín a Oberá: Far From Us cierra el 16vo Oberá en Cortos

El filme rodado en El Soberbio fue Selección Oficial en la pasada Berlinale y se presentará ante el público misionero mañana sábado bajando el telón del cada vez más prestigioso encuentro de Oberá.

Luego de su participación en la Sección Forum del festival alemán que entrega anualmente el reconocido Oso de Oro, la película rodada en El Soberbio y Posadas, tendrá su presentación oficial ante el público misionero mañana sábado a las 22 horas en el Cine Teatro Oberá. Será el cierre de la 16va. edición del Festival Oberá en Cortos, y contará con la presencia de la directora Laura Bierbrauer, además de Florencia Clerico y Santiago Carabante, sus productores.

La trama de “Far From Us” se centra en el regreso de Ramira a Misiones, lugar de donde huyó después del nacimiento de su hijo. Es así que en su vuelta a la tierra colorada la mujer se reencuentra con su madre y su primogénito, que ya tiene tres años. Mientras Ramira busca su hogar, los roles familiares se desvían y el pueblo le dirige una mirada acusadora. Es así que los intentos por reconstruir un vínculo afectivo con su hijo la llevan hasta el interior del monte.

“El proyecto nació hace más o menos siete años, pero luego de conseguir el dinero para llevarlo adelante decidimos enviarlo a Berlín y quedamos dentro de la sección Forum que tiene como característica la búsqueda de títulos más arriesgados del cine”, contó Carabante a la prensa en oportunidad del anuncio de su participación en uno de los principales festivales de cine mundial. “Esta selección busca filmes que tengan narrativas y montajes distintos, que tienen una búsqueda personal. Nuestra película tiene un montaje no lineal y una historia bastante abierta a la interpretación del espectador”, destacó el productor sobre la pieza.

Cabe destacar que el de Berlín, junto a Cannes, Toronto y Venecia, son los cuatro principales festivales de cine del mundo, y fue con las principales producciones mundiales con las que se codeó esta película netamente misionera, filmada íntegramente en Misiones, y con la mitad del equipo técnico local.

Far From Us

Argentina

Sábado 13 | 22 hs.

Dirección y guion: Verena Kuri y Laura Bierbrauer.

Producción: Lukas Valenta Rinner (Nabis Filmgroup, Salzburg), Santiago Carabante y Verena Kuri (Nabis Filmgroup, Buenos Aires), Laura Biebrauer y Florencia Clérico.

Dir. de fotografía: Andrés Aguiló y Federico Lo Bianco.

Edición: Laura Bierbrauer.

Música: Odin Schwartz.

Diseño sonoro: Nahuel Palenque.

Vestuario: Mariángela Martínez Restrepo.

Elenco: Marcia Majcher, Cecilia Rainero, Mateo Giménez, Juan Hintz, Susana Da Silva, Gabriela Hintz, Juana Hintz, Arno Hintz, Rafael Hintz, Carlos Hintz.

CP GS